Amadeus dopo L’anno che verrà conquista il martedì sera

L’anno che verrà: Amadeus pronto per Stasera tutto è possibile

Manca solo un giorno all’attesissimo appuntamento di fine 2017 con L’anno che verrà, il fortunato show del Capodanno di Rai1, in onda da circa quindici anni, da tre edizioni condotto con successo da Amadeus, già padrone di casa di Soliti Ignoti-Il Ritorno, attualmente. Come si sa ormai da mesi, per il terzo anno consecutivo la location dello spettacolo della vigilia di Capodanno sarà la regione Basilicata: dopo Matera e Potenza, però, L’anno che verrà domani sera incanterà il pubblico della suggestiva Maratea, con collegamenti da Venosa. Tanti gli ospiti che animeranno l’ultima serata dell’anno, come Patty Pravo, Maggie & Bianca, Tiromancino, gli attesissimi Al Bano e Romina Power e molti altri. Ma non sarà questo l’unico impegno di Amadeus in questo periodo: l’ex padrone di casa di Reazione a Catena, dopo un autunno di grande successo alla guida del suo Soliti Ignoti nell’access prime time di Rai1, ha timonato qualche sera fa la puntata conclusiva di Telethon e tornerà in prima serata anche il 6 gennaio per l’estrazione finale dei premi della Lotteria Italia, sempre con il suo Soliti Ignoti, prima di approdare su Rai2 per la terza edizione di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile su Rai2 con Amadeus dopo L’anno che verrà

E’ dunque tutto pronto per L’anno che verrà, dove Amadeus ospiterà anche Lorenzo Licitra di X Factor, vincitore proprio dell’ultima edizione del talent, oltre ai cantanti sopra elencati e a molti altri personaggi famosi del piccolo schermo. Dopo aver salutato il 2017 e accolto l’arrivo del 2018, il conduttore si preparerà come suddetto per la grande serata del 6 gennaio con Soliti Ignoti speciale Lotteria, e successivamente per Stasera tutto è possibile. La terza edizione del divertente show della seconda rete partirà il 9 gennaio e farà compagnia ai telespettatori di Rai2 ogni martedì sera. Stasera tutto è possibile ha debuttato sempre con Amadeus nel 2015, tornando con un’altra edizione, visto il successo ottenuto in ascolti, lo scorso anno, in onda sempre dall’auditorium della Rai di viale Marconi a Napoli. Inizialmente per la conduzione dello show si era pensato al duo comico Gigi e Ross, ma in seguito si è optato per Amadeus. Quest’anno il programma andrà in onda fino al 15 marzo. E’ ancora presto per sapere chi saranno gli ospiti della prima puntata, dei quali parleremo sicuramente qualche giorno prima del 9 gennaio, svelando tutte le anticipazioni e i protagonisti della nuova edizione.