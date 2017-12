Ignazio Moser spiazza tutti: il commento su Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez, parla Ignazio Moser: la rivelazione inaspettata

Ignazio Moser sembra aver finalmente messo la testa a posto. A distanza di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e il bel ciclista continuano la loro favola d’amore. A dispetto di quanti avrebbero scommesso su una fine repentina del loro amore, la coppia continua a vivere l’idillio sentimentale anche a telecamere spente. Nessuna nuvola all’orizzonte per la coppia del momento, a parte quelle del Trentino. Cecilia e Ignazio stanno trascorrendo infatti le vacanze sulla neve, circondati da paesaggi bianchi e scenari mozzafiato. L’ex ciclista sembrerebbe aver messo la testa a posto. Entrato al Grande Fratello Vip con la fama dello sciupa femmine, il 25enne ha poi trovato l’amore accanto alla sorella di Belen. In queste ore Ignazio si è lasciato andare sui social, postando una vera e propria dichiarazione d’amore per la fidanzata, scrivendo: “Pieno di lei”. Una frase stringata ma carica di significato, accompagnata da una foto, visibile in apertura dell’articolo, in cui la coppia, sorridente, si abbraccia teneramente con un paesaggio innevato alle spalle.



Ignazio Moser: la dedica d’amore inaspettata per Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano ad essere inseparabili. In questi giorni la coppia sta trascorrendo il weekend di Capodanno in Trentino, in compagnia della compagna di reality Giulia De Lellis e del fidanzato Andrea Damante. Cecilia e Ignazio hanno stretto un rapporto di amicizia sincero con gli ex protagonisti di Uomini e Donne. L’intesa con Giulia era nata già durante il GF Vip 2. Usciti dalla casa di Cinecittà, la Rodriguez e Moser hanno avuto modo di conoscere e apprezzare anche il deejay veronese. Ignazio e Cecilia continuano ad essere attivissimi sui social, regalando quotidianamente ai loro fans immagini di vita quotidiana. Le ultime Instagram Stories della coppia li ritraggono insieme intenti a sciare, durante tenere passeggiate in montagna e in baita per sorseggiare bevande calde. L’ironia continua ad essere l’ingrediente fondamentale della relazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che continuano a scherzare, stuzzicandosi in modo giocoso. Insomma i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 sembrerebbero far sul serio. In una recente intervista sul settimanale Chi, Cecilia avrebbe addirittura ammesso di sentirsi pronta per diventare mamma. Un desiderio che la più piccola dei Rodriguez ha sempre avuto ma che con Ignazio Moser potrebbe forse anche concretizzarsi. La storia con Francesco Monte sembrerebbe essere un ricordo lontano ormai. Cecilia avrebbe sottolineato in più occasioni di essere innamoratissima del ciclista trentino.