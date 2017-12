L’anno che verrà: Amadeus strizza l’occhio a X Factor

Amadeus invita il vincitore di X Factor a L’anno che verrà

Sappiamo ormai già da un po’ che al timone del Capodanno di Rai Uno, in onda a partire dalle 21 circa del 31 dicembre dopo il messaggio di auguri del Presidente del consiglio, Sergio Mattarella, ci sarà il conduttore Amadeus, con il suo programma L’anno che verrà, in diretta da Maratea, cittadina della provincia di Potenza, in Basilicata. Il presentatore non sarà da solo e, tra i tanti ospiti rivelati negli ultimi giorni, come scritto dal sito Davide Maggio, ci sarà anche il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, il giovane venticinquenne siciliano (di Ragusa) Lorenzo Licitra, in radio nell’ultimo periodo con il brano In the Name of Love, che in gara era stato guidato dalla produttrice discografica Mara Maionchi, tornata nel talent dopo diversi anni di assenza. Oltre al suo, è stato diffuso anche il nome del cantante, compositore e chitarrista Dodi Battaglia, volto storico del gruppo italiano dei Pooh.



Ci sarà quindi anche il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, il siciliano Lorenzo Licitra, tra gli ospiti del conduttore Amadeus a L’anno che verrà su Rai Uno, che potrà contare sull’accompagnamento dell’orchestra composta da ben 30 elementi e diretta dal Maestro Stefano Palatresi. Licitra non sarà, come già diffuso negli ultimi giorni, l’unica personalità proveniente da un talent, ma con lui ci saranno anche Marco Carta, che di talent se ne intende, avendo vinto sia Amici di Maria De Filippi nel 2008, che l’edizione classica di quest’anno, e il Torneo, di Tale e quale show. Con lui arriveranno anche alcuni suoi compagni di gara, come l’ex ciociara di Avanti un altro, e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, Alessia Macari; l’attrice e conduttrice Valeria Altobelli, volto di Forum, e, infine, Filippi Bisciglia, anche lui ex gieffino (ma dell’edizione nip) e conduttore di Temptation Island. Amadeus accontenterà comunque sia grandi che bambini, con il ritorno sulle scene della storica coppia (ora solo in ambito musicale) composta da Albano Carrisi e Romina Power e il ritorno in Rai di Cristiano Malgioglio, dopo l’esperienza a Mediaset nella seconda edizione del reality Grande Fratello Vip, condotto sempre da Ilary Blasi. Per i bambini ci saranno invece le due attrici protagoniste di Maggie e Bianca, la serie tv di Rai Gulp, e l’attrice e cantante messicana Karol Sevilla, protagonista, invece, della telenovela targata Disney, Soy Luna.