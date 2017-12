Uomini e Donne gossip: Ludovica Valli furiosa sui social

Ludovica Valli di Uomini e Donne replica agli hater sui social

Ludovica Valli è stata tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi circa due anni fa. In quella occasione ha conosciuto, e successivamente scelto, Fabio Ferrara, con il quale ha poi partecipato a Temptation Island. Finita qua? Nemmeno per idea perchè dopo circa due mesi da quest’ultima loro esperienza televisiva, Ludovica ha deciso di lasciare Fabio. E a niente sono serviti i vari confronti avuti a Uomini e Donne in quanto Ludovica è rimasta ferma sulle sue posizioni. Comunque sia, da quel momento Ludovica Valli è un po’ uscita dal mondo televisivo, preferendo diventare fashion influencer su instagram. Ma proprio sui social, che la ragazza ultimamente è stata spesso e volentieri criticata e attaccata da molti hater. Motivo per cui, giusto qualche ora fa, stanca di queste polemiche, è sbottata furiosamente, asserendo senza tanti peli sulla lingua in un lunghissimo post su instangram quanto segue:

“A tutto c’è un limite…Con la vostra cattiveria fate stare male tante persone…Voi chi siete per giudicare la vita degli altri? Siete vergognosi!!!”

Parole durissime, che hanno immediatamente acceso gli animi in rete. Sarà bastato questo suo sfogo a mettere al loro posto le “malelingue”?

Uomini e Donne, Ludovica Valli sbotta: lo sfogo

Pare davvero non essere un periodo facilissimo per la ex tronista del famoso dating show di Canale 5 Ludovica Valli. Il motivo? Ultimamente la ex fidanzata di Fabio Ferrara è stata presa di mira da diversi hater sui social. Per questo, giusto qualche ora fa, è sbottata, decidendo di replicare. Ma la giovane è finita nell’occhio del ciclone qualche settimana fa anche per un’altra ragione. Quale? Sui social ha sfoggiato una t-shirt con un seno disegnato. Un disegno, che non è piaciuto affatto a molti fan, i quali si sono immediatamente riversati sui social, accusandola di aver fatto una caduta di stile bella e buona, indossando una maglietta del genere. Tuttavia, la giovane ex tronista di Uomini e Donne, in questa occasione, non è sembrata affatto prendersela, replicando senza tanti mezzi termini:

“Se l’avesse fatta una linea alta l’avreste indossata senza alcun problema…”

Avrà ragione Ludovica a pensarla in questo modo? Sarà solo una questione di marca? Insomma, nonostante la giovane non vada in Tv già da molto tempo, pare davvero continuare a far discutere tra mille critiche e polemiche. Che il 2018 sia l’anno giusto in cui possa trovare finalmente un po’ di tranquillità?