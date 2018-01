Alberto Angela, al via Meraviglie: Fabrizio Frizzi dice la sua

By Marco Santoro on gennaio 4, 2018

Meraviglie, la penisola dei tesori: Frizzi fa gli auguri ad Alberto Angela

Dopo il grande successo di Ulisse – Il piacere della scoperta e Stanotte a…, Alberto Angela tornerà questa sera con il nuovo programma “Meraviglie – La penisola dei tesori“. Sarà un viaggio tra opere, luoghi e sistemi di vita molto particolari che testimoniamo l’ingegno dei nostri avi. Durante i titoli di coda della puntata di oggi de L’Eredità, Fabrizio Frizzi ha voluto ricordare ai milioni di telespettatori l’appuntamento per questa sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Frizzi ha fatto un grande in bocca al lupo al paleontologo e divulgatore scientifico. Alberto Angela riuscirà a fare il pienone di ascolti? Negli ultimi anni il giornalista è diventato una vera e propria icona, un sex symbol in grado di conquistare con la cultura e non con i muscoli. Occhi azzurri, barba incolta, fisico asciutto: a 55 anni riesce a far parlare di sé sui social. Sono tante le foto e le gif che si trovano sui social dedicati al conduttore.

Fabrizio Frizzi manda un messaggio ad Alberto Angela per Meraviglie

Questa sera Alberto Angela tornerà su Rai1 con Meraviglie. Il paleontologo ha ricevuto gli auguri di Fabrizio Frizzi durante la puntata di oggi de L’Eredità, sostenendo che saranno in tanti a seguire il conduttore e la nuova trasmissione. Meraviglie e Alberto Angela racconteranno il tesoro dell’Italia, la bellezza, le opere, i luoghi che caratterizzano la penisola. Il nuovo programma del figlio di Piero Angela sarà articolato in quattro puntate, le quali racconteranno dodici siti Unesco italiani, dal nord al sud dell’Italia. Nella prima puntata Angela illustrerà il Cenacolo di Leonardo da Vinci, per poi recarsi in Toscana e infine in Sicilia, nella straordinaria Valle dei tempi di Agrigento, da sempre meta di turismo internazionale. Le prossime puntate sono in programma per il 10, 17 e 24 gennaio.