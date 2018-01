Alberto Angela: Andrea Bocelli ospite a Meraviglie

By Marco Santoro on gennaio 17, 2018

Meraviglie: Andrea Bocelli ospite di Alberto Angela

Questa sera, mercoledì 17 gennaio, andrà in onda la terza puntata di Meraviglie con Alberto Angela in prima serata su Rai1. Il grande pubblico ancora una volta ha premiato una trasmissione divulgativa e culturale, che riesce a fare amare il nostro Paese, regalando un ascolto record come registrato nelle due puntate precedenti. Il bravissimo paleontologo e conduttore televisivo, ci condurrà tra lo splendore dei Sassi di Matera, fino alle Dolomiti, passando per la Piazza dei Miracoli di Pisa. I tre siti sono stati dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Il viaggio inizierà da Pisa, città in cui Alberto Angela ci illustrerà la storia della Torre pendente, del duomo della città con la lampada che, secondo la leggenda, avrebbe fornito a Galilei ispirazioni per le sue teorie e del Battistero. Ospite della puntata sarà Andrea Bocelli. Il grande cantante italiano e internazionale racconterà il legame profondo alla sua città.

Andrea Bocelli sarà ospite della terza puntata di Meraviglie – la Penisola dei tesori, il programma di Alberto Angela che andrà in onda questa sera sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Oltre al grande cantante internazionale, ospite sarà anche Sergio Castellitto. L’attore sarà testimone delle bellezze della città di Matera. Questa sera, infatti, Alberto Angela ci farà scoprire le bellezze di Matera, Pisa e le Dolomiti. Matera è una delle città più antiche del mondo; tra Chiese e case scavate nel tufo, il conduttore ci farà ascoltare una storia di un riscatto. Negli anni 50 la città della Basilicata era stata definita vergogna d’Italia, oggi invece è diventata una meta turistica molto frequentata. Alberto Angela ci farà ammirare le Dolomiti, detti Monti Pallidi, un sito con un panorama straordinario e tutto naturale. Dal 2009 sono diventate Patrimonio dell’umanità. I gruppi montuosi delle Alpi orientali prendono il nome del francese Déodat de Dolomieu che per primo studiò il tipo di roccia predominante nella regione, battezzata in suo onore dolomia, costituita principalmente dal minerale dolomite. La denominazione geografica del termine “Dolomiti” comparve nel 1837 in una guida a Londra. L’appuntamento con la terza puntata Meraviglie con Alberto Angela è per questa sera su Rai Uno, subito dopo I Soliti Ignoti. Quella di stasera sarà il penultimo appuntamento con il programma televisivo documentaristico di grande successo targato Rai, che si concluderà la prossima settimana con il viaggio tra le bellezze delle regioni Veneto, Lazio e Puglia.