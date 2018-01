Barbara d’Urso glissa su Cecilia Rodriguez a Pomeriggio Cinque

Cecilia Rodriguez: nuova frecciatina di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5?

Barbara d’Urso, anche oggi, ha tenuto compagnia ai suoi fedeli telespettatori, mostrando servizi dedicati alla cronaca nera e al mondo dello spettacolo, con Pomeriggio Cinque. Durante il talk dedicato ai personaggi più amati del piccolo schermo, la bella conduttrice partenopea non poteva non parlare di Francesco Monte, uno dei naufraghi scelti per la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Durante questa prima settimana della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, il tronista di Uomini e Donne ha avvertito la mancanza della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez, che lo ha lasciato durante uno degli appuntamenti in diretta del Grande Fratello Vip. Non appena gli autori di Pomeriggio Cinque hanno comunicato a Barbara d’Urso del momento buio di Francesco Monte, quando si è ritrovato a pensare a Cecilia Rodriguez, la bella conduttrice partenopea si è chiesta ad alta voce, quasi stranita, chi mai potrebbe essere l’ex fidanzata a cui il tronista di Uomini e Donne potesse pensare. Ovviamente, sul web le parole utilizzate dalla conduttrice più amata del pomeriggio di canale 5 non sono passate inosservate. Come, d’altra parte, non è un mistero che tra la D’Urso e la famiglia Rodriguez non scorra buon sangue. Una finta dimenticanza della conduttrice?

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso ignora Cecilia Rodriguez

D’altra parte, Barbara d’Urso lo aveva anticipato negli ultimi mesi del 2017: quando, durante una delle dirette di Pomeriggio 5, aveva dichiarato che non appena il Grande Fratello Vip fosse finito, e un nuovo reality show avesse preso il suo posto, non si sarebbe più parlato dei vecchi protagonisti del piccolo schermo, tra cui Cecilia Rodriguez, per dare maggiore spazio a quelli da poco introdotti, e così è stato. Barbara d’Urso, come accaduto poco fa durante la diretta di Pomeriggio 5, ha “rimosso” completamente la sorella della conduttrice di Tu sì que vales. Anche se, in sua difesa, le ex fidanzate famose di Francesco Monte sono ben due e non c’è soltanto l’attuale compagna di Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez, intanto, dopo la fine della messa in onda della trasmissione condotta da Ilary Blasi su canale 5, si appresta a dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. L’ultimo, quello annunciato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, è la realizzazione di un servizio fotografico in collaborazione con la sua sorella maggiore, Belen. Nonostante la conduttrice partenopea non si ricordi della modella argentina, sembra invece essere il contrario per Francesco Monte, che si è lasciato andare a qualche lacrima pensando ai bei momenti trascorsi insieme.