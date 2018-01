Fiorello dice no a Claudio Baglioni: la rivelazione a 90 Special

90 Special: Claudio Baglioni rifiutato da Fiorello

90 Special, il nuovo programma condotto da Nicola Savino, debutta con il botto su Italia 1. Primo grande ospite di questa serata, come annunciato poco fa dallo stesso conduttore, è Fiorello. Erano anni che il presentatore più popolare di sempre non appariva sul piccolo schermo degli italiani e, dopo lunghi anni di assenza, ha scelto di tornare in tv nel nuovo programma dedicato tutto al mondo degli anni novanta. Durante il corso della sua ospitata a 90 Special, Fiorello si è lasciato andare a un’importante rivelazione. Quale? Il noto conduttore ha detto di no a Claudio Baglioni, che gli avrebbe chiesto di prendere parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Molto probabilmente, il direttore artistico dell’evento musicale più atteso degli italiani ha chiesto al noto conduttore di prendere parte alla manifestazione come ospite di una serata speciale, ma lui ha gentilmente rifiutato l’invito. Anche se, bisogna specificare, il tutto è stato detto in maniera ironica durante la breve intervista avuta con Nicola Savino. Per venire qui, ho detto di no a Claudio Baglioni. Ha confessato Rosario, tra una risata e l’altra. Una semplice battuta, detta per fare scena, oppure scherzando ha rivelato una verità che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire?

Claudio Baglioni riceva un no da Fiorello: la conferma a 90 Special

Dopo la rivelazione di Fiorello a 90 Special, Nicola Savino è rimasto senza parole. Claudio Baglioni sembrerebbe aver ricevuto un no dal noto conduttore degli anni novanta. Nonostante il suo sforzo di averlo come ospite durante il corso di una delle serate del Festival di Sanremo, Rosario sembrerebbe aver preferito comparire nella puntata di debutto di 90 Special di Nicola Savino, piuttosto che a uno degli eventi più attesi del nostro paese. Claudio Baglioni, oltre ad aver ricevuto il no di Fiorello, è ancora in attesa di una risposta da parte di Laura Pausini. Anche lei, come il noto conduttore più amato degli anni novanta, è stata invitata a salire sul palco dell’Ariston, ma non sembra ancora aver deciso se accettare o meno l’invito fattole dal direttore artistico scelto dalla Rai per l’edizione del 2018 del Festival della canzone italiana. Molto probabilmente, se l’interprete de La solitudine non dovesse essere impegnata con la promozione del suo nuovo album, potrebbe decidere di esibirsi su quel palco che anni fa le ha permesso di debuttare nel mondo della musica. Come si è soliti dire, Baglioni ha ricevuto un “le faremo sapere”.