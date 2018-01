La prova del cuoco: Trebisacce vince la sfida del Campanile

By Isabella Adduci on gennaio 19, 2018

Trebisacce vince la gara del Campanile Italiano a La prova del cuoco

Ultimo appuntamento della settimana con La prova del cuoco, il cooking show di Raiuno condotto con grande successo da Antonella Clerici dall’ottobre del 2000. Il venerdì è il giorno del Campanile a La prova del cuoco, la rubrica dedicata alla cucina regionale italiana dove due squadre di cuochi si sfidano a colpi di ricette. Chi vince può continuare a partecipare alla rubrica ed entrare nella rosa dei finalisti. Si tratta di un vero e proprio viaggio tra i luoghi, i colori e i sapori della tradizione culinaria italiana. Dopo la gara dei pancakes salati di Mauro Improta e Roberto Valbuzzi e la preparazione della torta al cocco di Sal de Riso, è iniziata la sfida del Campanile tra i campioni in carica di Fiume Veneto (Pordenone) in Friuli Venezia Giulia, Federico Mariutti e Gianna Bongiorno, e gli sfidanti di Trebisacce (Cosenza) in Calabria, Giancarlo Mazzei e Rosa Pinelli. Come di consueto, prima di dare il via alla gara, Antonella Clerici ha mostrato un filmato girato dall’inviato Lorenzo Branchetti nella città degli sfidanti di oggi Rosa e Giancarlo: Trebisacce. La cittadina calabrese si è aggiudicata per il quarto anno consecutivo la Bandiera Blu. Branchetti ha mostrato, infatti, il mare e il lungomare di Trebisacce, il centro storico, il museo dell’arte olearia e il Bastione, un sistema murario che serviva a difendere la città dalle incursioni dei Turchi.

La prova del cuoco: Trebisacce si aggiudica la sfida del Campanile

Antonella Clerici ha dato il via alla gara: i campioni in carica di Fiume Veneto, Federico e Gianna, hanno cucinato “Il ricordo di Frico”, polpettine tipiche della loro regione. Rosa e Giancarlo di Trebisacce hanno preparato “I rascatielli” con julienne di seppia, calamaro e gambero bianco. Peppone Calabrese ha fatto scoprire ai telespettatori de La prova del cuoco i prodotti tipici delle due regioni in gara, mentre Daniele Reponi ha preparato dei gustosi panini con le prelibatezze offerte dalla Calabria e dal Friuli Venezia Giulia. Il televoto sulla pagina Facebook de La prova del cuoco ha sancito la vittoria di Trebisacce. Un grande riconoscimento per Rosa e Giancarlo, chef della “Trattoria del sole”, creata nel 1970 da Vincenzo Pinelli e dalla moglie Filomena. Dal 1999 la gestione del ristorante è passata al figlio Domenico Pinelli e alla moglie Giusy. La Trattoria del sole si è specializzata nel corso degli anni soprattutto nella cucina del pesce fresco locale. E proprio con una ricetta a base di pesce, la Trattoria del Sole e Trebisacce hanno vinto oggi a La prova del cuoco!