La vita in diretta, Alberto Angela: “Meraviglie ha successo perché…”

By Ilaria Capozzi on gennaio 24, 2018

Meraviglie, ultima puntata: Alberto Angela ospite a La vita in diretta

Questa sera, a partire 21:25 su Rai Uno, andrà in onda il quarto e ultimo appuntamento con la trasmissione documentario Meraviglie, che vede al timone il divulgatore scientifico Aberto Angela, che oggi, intervistato da Francesca Fialdini a La vita in diretta, ha spiegato quale secondo lui sia stato il motivo del successo della trasmissione, in seguito alla domanda della conduttrice che gli aveva chiesto se si sarebbe aspettato di raggiungere tali risultati.

Diciamo che lo speravo. Io nella mia vita ho viaggiato tanto e ho capito che l’Italia ha delle meraviglie che non hanno gli altri. Solo che gli altri paesi sanno valorizzare le piccole cose.

È stata dunque questa la risposta del divulgatore scientifico, che conferisce quindi il merito del successo della trasmissione (che in ogni puntata ha tenuto incollati allo schermo circa 5 milioni e 800 mila telespettatori con uno share di poco superiore al 23%) proprio ai meravigliosi paesaggi e alle opere d’ingegno che offre la nostra nazione.



Alberto Angela svela il successo di Meraviglie a La vita in diretta

Ospite della puntata di oggi de La vita in diretta, ai microfoni della conduttrice Francesca Fialdini, il divulgatore scientifico Alberto Angela ha anche mostrato alcune clip dell’ultima puntata di Meraviglie di questa sera. In questo ultimo appuntamento Angela mostrerà i magnifici trulli di Alberobello (che, insieme a tutta la troupe, è riuscito anche a vedere interamente coperti di neve, dopo la bufera che si era verificata giusto al termine delle riprese) e il Castel del Monte, per poi dedicarsi alle necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia e, infine, spostarsi in Veneto e dare spazio alle ville palladiane. Il giornalista ha infatti anche svelato che la Casa Bianca e le strutture che abbiamo potuto ammirare nel film Via col vento sono basate anch’esse sullo stile dell’architetto Andrea Palladio, pertanto il popolo italiano non può fare altro che essere orgoglioso di ciò che offre la propria nazione. Oltre, però, alle opere e ai paesaggi mostrati, Angela resta sempre colpito dalla popolazione italiana, che in base alla propria regione di appartenenza mostra delle abitudini e delle tradizioni diverse. Infine, tra le ultime domande della Fialdini, c’è stata anche la questione del luogo preferito dal divulgatore scientifico, che in prima istanza avrebbe risposto sicuramente Pompei, per il grande lavoro svolto in quei luoghi, ma che ora porta nel cuore anche questa trasmissione, poiché la considera uno dei lavori più belli che abbia mai realizzato.