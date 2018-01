Marina Ripa di Meana: le sue ultime volontà (VIDEO)

Morta Marina Ripa di Meana: il video delle sue ultime intenzioni

Marina Ripa di Meana si è spenta per sempre questo pomeriggio, venerdì 5 gennaio, nella sua casa romana all’età di 76 anni. Da oltre sedici anni combatteva contro il cancro. La notizia è cominciata a rimbalzare in tutti canali e i notiziari televisivi. Nell’edizione delle 20 del Tg5 è andata in onda, in esclusiva, un servizio nel quale Marina Ripa di Meana ha raccontato le sue ultime volontà, dichiarando di aver scelto la sedazione palliativa profonda per riuscire a superare i dolori insopportabili. La grande scrittrice, stilista e opinionista televisiva ha scelto le cure palliative e non l’eutanasia in Svizzera. Marina Ripa ha fatto leggere le sue ultime intenzioni alla fidata amica Maria Antonietta Farina Coscioni. Dopo Natale le condizioni di salute dell’opinionista sono precipitate. Il tumore aveva preso pieno controllo del suo corpo e tutto quello che faceva era soltanto un insopportabile dolore. Marina Ripa di Meana aveva scelto, in un primo momento, il suicidio assistito in Svizzera, poi ha scelto le cure palliative con la sedazione profonda. La stilista credeva che per liberarsi da questa grande malattia occorresse recarsi in Svizzera.

Marina Ripa di Meana e il suo struggente messaggio

Questa sera, nell’edizione serale del telegiornale di Canale 5 è stato trasmesso il videomessaggio delle ultime volontà di Marina Ripa di Meana morta oggi, 5 gennaio. La scrittrice e personaggio televisivo, nonché opinionista di molti programmi, ha invitato la sua amica Maria Antonetta Farina Coscioni a leggere le sue intenzioni, raccontando di aver optato per le cure palliative con la sedazione profonda. Marina Ripa di Meana ha raccontato:

“Io che ho viaggiato con la mente e con il corpo per tutta la mia vita, non conoscevo questa via”.

Il servizio contenente il videomessaggio della stilista e scrittrice è disponibile cliccando qui. Marina ha voluto lanciare un suo ultimo messaggio:

“Una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze. Fallo sapere, Fatelo sapere”.

Il mondo dello spettacolo e del costume in generale piange la perdita di Marina Ripa di Meana, una donna che nel corso degli anni è stata davvero una grande battagliera. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia arrivati anche dai grandi personaggi televisivi, amici dell’attrice calabrese. Anche la figlia, Lucrezia Lante della Rovere, ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa, sostenendo che la madre è stata un grande esempio per lei e per le sue figlie.