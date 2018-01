Patrizia Pellegrino smascherata da Signoretti a Pomeriggio Cinque

Riccardo Signoretti contro Patrizia Pellegrino: la lite a Pomeriggio 5

Patrizia Pellegrino è uno degli ospiti fissi di Pomeriggio Cinque, il programma di successo condotto da Barbara d’Urso sulle reti Mediaset. Durante l’appuntamento in diretta di oggi, la bella conduttrice partenopea ha affrontato una notizia lanciata dal settimanale di Riccardo Signoretti. Quale? Secondo le ultime dichiarazioni rilasciate, l’opinionista del pomeriggio di canale 5 ha avuto una lunga relazione con il principe Alberto. Quest’ultimo, innamoratissimo di Patrizia, avrebbe interrotto il loro rapporto a causa di alcuni scatti hot fatti da quella che all’epoca era la sua fidanzata. Negli studi di Pomeriggio Cinque, nessuno sembrava particolarmente convinto dalla dichiarazione fatta dall’ospite, ricordando che la famiglia reale ha sempre dimostrato avere una mentalità molto aperta. Riccardo Signoretti, che da anni conosce Patrizia Pellegrino, ha insinuato una motivazione leggermente diversa rispetto a quella data dall’ospite di Barbara d’Urso. Secondo il direttore, il principe Alberto avrebbe deciso di terminare la sua relazione con l’attrice perché quest’ultima, a ogni loro incontro, avrebbe chiamato i paparazzi per immortalare il momento sulle riviste dedicate al mondo del gossip. Ovviamente, la notizia è stata prontamente smentita da Patrizia, che ora si dice felice della fine di quella relazione, poiché subito dopo ha incontrato il suo attuale marito.

Pomeriggio Cinque: Patrizia Pellegrino smentisce Riccardo Signoretti

Dopo la rissa a Pomeriggio 5, Riccardo Signoretti è tornato di nuovo negli studi di Cologno nel ruolo di opinionista. Se la scorsa volta è stato protagonista di un acceso scontro con la showgirl Antonella Mosetti, questa volta è stato il turno di Patrizia Pellegrino che ha dichiarato di aver avuto una relazione con il principe Alberto. Lo scontro è avvenuto in toni pacati e non è assolutamente paragonabile a quello visionato dal pubblico la settimana scorsa. Dopo tutto, il direttore e l’attrice sono buoni amici e hanno parlato in maniera tranquilla della vicenda. Gli altri ospiti di Pomeriggio 5 sembravano pensarla tutti come Riccardo Signoretti, ritenendo poco credibile la versione dei fatti offerta da Patrizia Pellegrino durante il corso della trasmissione. I famosi scatti che avrebbero fatto ingelosire il principe sono stati mostrati al pubblico di canale 5 e, inevitabilmente, sono stati paragonati ad alcune foto realizzate in passato da Barbara d’Urso. Anche se quelle realizzate dalla bella conduttrice partenopea la mostrano soltanto in costume da bagno e non avrebbero di certo creato problemi alla famiglia reale, come ha fatto notare la protagonista degli scatti più famosi pubblicati da Playboy.