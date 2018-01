Pomeriggio 5, Mauro Marin sbotta contro Roger Garth

Pomeriggio Cinque, Mauro Marin inveisce in studio contro Roger Garth

Barbara D’Urso l’aveva promesso ed ha così rispettato la promessa. Oggi a Pomeriggio 5 é tornata ad ospitare alcuni Vip che hanno avuto problemi con la giustizia. Quindi in studio hanno preso parte alla discussione la showgirl congolese Sylvie Lubamba, in carcere per quasi tre anni e mezzo a causa di una truffa ai danni di alcuni suoi amici, Roger Garth, il direttore del settimanale Grazia Annalia Venezia, il vincitore del Grande Fratello 10 Mauro Marin e in collegamento da Roma l’ex gieffino Fabiano Reffe il quale ha anche rivelato, sul finale, di diventare presto padre di un bel bambino. Carmelita ha interrogato quindi i suoi ospiti sulle vicende che li hanno colpiti e di cui, in alcuni casi, sono stati purtroppo spiacevoli. Il racconto di Sylvie Lubamba a Pomeriggio Cinque non ha intenerito Roger Garth che sferza un duro attacco alla showgirl conosciuta negli show di Piero Chiambretti. Infatti l’opinionista l‘ha tacciata di razzismo, omofobia e di non essere un bella persona a cui ha poi contrabbattuto l’ex reclusa la quale, a sua volta, ha affermato:

Hai una cattiveria che ti divora. Vergognati.

Garth pero ha avuto modo anche di scontrarsi con Mauro Marin, amico di Lubamba.

Pomeriggio 5, Mauro Marin “ai piedi” di Roger Garth

Così dopo l’amore discussione tra Sylvie Lubamba e Roger Garth a Pomeriggio Cinque é toccato a Mauro Marin raccontare quanto accaduto recentemente con la sua compagna Jessica. Barbara D’Urso ha voluto sincerarsi se quanto emerso in settimana sui vari settimanali e siti corrispondesse alla verità. Il vincitore del Grande Fratello 10 ha quindi spiegato il motivo dell’addio della sua compagna. La donna (incinta), secondo quanto sostenuto da Marin a Pomeriggio 5, di recente é andata a trovare i suoi genitori ad Avezzano, in Abruzzo, è una volta arrivata lì é voluta rimanere a proseguire le cure della gravidanza restando vicino alla sua famiglia. Mauro, parlando con il padre della sua ex fidanzata, ha ribadito che la decisione presa dall’amica coppia era diversa ossia di prestare i dovuto trattamenti per il piccolo in grembo in Veneto. In un racconto risultato a tratti poco chiaro, Roger Garth ha insinuato potesse ricondursi al presunto abuso, in passato, di psicofarmaci di Mauro. Quest’ultimo, dopo aver continuato a raccontare la sua vicenda, ha poi sbottato contro Roger Garth:

Cosa dovevo fare invece io Roger? Devo scendere in Abruzzo a cospargermi di cenere e a chiedere scusa? Ti devo chiedere scusa Roger?

Atteggiamento che ha lasciato impietrito l’opinionista e stizzito la padrona di casa la quale ha provato ad andare avanti e alla fine, rassegnata, ha chiuso l’argomento.