Serena Grandi attaccata da Cecchi Paone: la difesa di Barbara d’Urso

By Nicolo' Cenci on gennaio 28, 2018

Alessandro Cecchi Paone deride Serena Grandi: Barbara d’Urso interviene

Nello studio di Barbara d’Urso si stava parlando di fenomeni paranormali accaduti ai vip e Serena Grandi ha riportato la sua strana esperienza. Alessandro Cecchi Paone, da sempre legato alla ragione e alla scienza, non ha creduto ad una sola parola affermata dall’attrice premio Oscar, tanto che ha anche ironizzato sul fatto raccontato. In diretta Serena ha dichiarato che viveva insieme al figlio Edoardo, all’epoca molto piccolo, in una casa mussuliniana dove accadevano cose inspiegabili:

“Un giorno passando davanti la cucina, ho intuito un continuo via vai di una persona, di un’anima, di un’entità…”

La Grandi ha poi continuando entrando nel dettaglio:

“Si faceva vedere di spalle, con una camicetta rosa. A un certo punto mi ero quasi abituata, anche se la faccia non vedevo.”

L’attrice in diretta ha inoltre dichiarato che aveva voluto rassicurare suo figlio riferendogli che non sarebbe successo nulla di negativo, ma Edoardo l’aveva stupita poichè aveva ammesso che anche lui vedeva delle presenze in casa. Serena ha sottolineato di aver contattato un prete di colore che le aveva fatto indossare un collare di ferro con i chiodi, con lo scopo di scacciare per sempre l’inquietante presenza.

Barbara d’Urso difende Serena Grandi dopo l’attacco di Cecchi Paone

La testimonianza di Serena Grandi ha fatto ridere Alessandro Cecchi Paone il quale ha affermato che doveva chiamare uno psicologo o un esorcista, e che era un insulto al genere umano lasciarsi condizionare da queste cose: insomma, doveva usare meglio il cervello! Barbara d’Urso ha però preso immediatamente la difesa dell’amica, dicendo che Serena non ci guadagnava nulla ad affermare tali cose, in quanto non aveva bisogno certamente di visibilità. Inoltre la conduttrice di Domenica Live ha sottolineato che non le piacciono le persone che deridono chi crede nelle presenze dell’Aldilà. Barbara ha quindi chiesto gentilmente ai suoi opinionisti contrari a questo tipo di racconto come Cecchi Paone e Karina Cascella di portare rispetto nei confronti dei suoi ospiti, senza deridere o ironizzare su queste testimonianze.