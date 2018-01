Uomini e Donne: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia genitori bis?

Eugenio e Francesca di Uomini e Donne saranno di nuovo genitori?

Sembra ci sia aria di importanti novità per una tra le coppie più unite e amate del programma condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ovvero quella composta dal dj Eugenio Colombo e dalla sua scelta, la toscana Francesca Del Taglia. Come riportato da una fan al blog Isa e Chia, sembra che la Del Taglia sia in dolce attesa del secondo figlio della coppia (i due sono infatti già genitori del piccolo Brando, che quest’anno compirà 4 anni), poiché è stata avvistata alle prese con una visita prenatale. Un altro particolare che non è passato inosservato ai fan della coppia è stata anche una frase pronunciata da Francesca nelle ultime settimane durante una diretta sui social, nella quale incolpava gli ormoni per non riuscire a sopportare le numerose critiche lasciate da alcune ragazze sul web, e uno scambio di battute scambiate tra i commenti tra Eugenio e l’ex corteggiatrice Nicole Mazzocato (fidanzata di Fabio Colloricchio). La Mazzocato, infatti, aveva fatto gli auguri per il nuovo anno alla coppia e al piccolo Brando, affermando di aspettarsi da loro anche l’arrivo di un secondo figlio.



Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo dopo U&D aspettano un altro figlio?

Se le voci che stanno circolando sul web si riveleranno essere vere, sembra che la famiglia formata da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, conosciutisi a U&D da Maria De Filippi, quest’anno sarà destinata ad allargarsi, coronando il sogno dei due di avere una famiglia numerosa. La coppia si è conosciuta negli studi del programma della regina di Mediaset nell’edizione del 2012/2013 della trasmissione e, nonostante le continue critiche dell’opinionista Tina Cipollari, che non sembrava vedere un futuro roseo per i due, aveva lasciato lo studio insieme per vivere la propria relazione lontano dalle telecamere. Dopo soltanto pochi mesi, Francesca era rimasta incinta e la coppia, nell’aprile del 2014, aveva quindi accolto il piccolo Brando, che da allora ha riempito le loro giornate fino a diventare un piccolo “influencer”, nelle scorse settimane, con un suo profilo Instagram personale, gestito dai suoi genitori, come quello del piccolo di casa di Vaio e della nuova arrivata dei due ex gieffini Francesca Rocco e Giovanni Masiero. Aspettiamo quindi di sapere se davvero per il piccolo di casa Colombo sarà in arrivo un fratellino oppure una sorellina.