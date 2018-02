Paolo Bonolis mette in imbarazzo la Clerici a Sanremo Young

Antonella Clerici offesa da Paolo Bonolis? Il dubbio a Sanremo Young

Sanremo Young ha da poco debuttato, con un’edizione nuova di zecca, sul piccolo schermo di Rai 1. Tra i giudici scelti da Antonella Clerici, non poteva di certo mancare Paolo Bonolis. Se lo scopo del programma è quello di trovare giovani talenti nel mondo della musica italiana, il conduttore di Avanti un altro è uno dei volti televisivi più idonei per ricoprire questo ruolo. Come ben noto, è un grande appassionato di musica ed è uno dei personaggi più amati dai giovani. Chi più di lui è adatto ad affrontare questa nuova avventura sanremese? Paolo Bonolis, oltre a commentare le varie esibizioni dei ragazzi in gara, ha ricordato ad Antonella Clerici di quando anche lei ha cantato sul famoso palco dell’Ariston. Ora non canto più, presento solo. Ha commentato la presentatrice di Sanremo Young, che è sembrata un po’ infastidita dal commento di Bonolis, almeno questo è quanto hanno notato i migliaia di utenti del web che hanno deciso di seguire l’evento in diretta. Il popolo dei social dimentica però che i due sono grandi amici e che hanno anche collaborato insieme per la realizzazione di un’edizione del Festival della canzone italiana.

Sanremo Young: Paolo Bonolis ironizza su Antonella Clerici

Paolo Bonolis è uno dei giudici più attenti, e senza peli sulla lingua, di questa nuova edizione di Sanremo Young, la manifestazione canora più amata dagli italiani adattata per dei giovanissimi concorrenti in gara e completamente estranei al grande pubblico del piccolo schermo. Antonella Clerici, per niente infastidita dal commento fatto a inizio puntata dal suo collega e amico, ha continuato a condurre la serata, presentando i dodici ragazzi scelti per salire sul palco dell’Ariston dopo l’evento condotto da Claudio Baglioni una settimana fa. Paolo Bonolis, che ricordiamo essere uno dei personaggi televisivi più apprezzati di sempre, non ha di certo messo da parte la sua verve comica per questa serata, prendendo più volte in giro Antonella Clerici. Dopo la battuta fatta a inizio serata a Sanremo Young, il conduttore di Avanti un altro ha continuato a stuzzicare l’Antonellina nazionale, chiedendole di non rivolgersi a lui come se fosse una badante che ha intenzione di comunicare con un anziano da accudire. Al pubblico, ovviamente, non è sfuggita la battuta fatta alla padrona di casa e non ha potuto nascondere una spontanea risata di fronte all’invincibile ironia del presentatore di canale 5.