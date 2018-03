Funerali Frizzi, Gianfranco D’Angelo sbotta: “Non mi hanno fatto entrare”

Gianfranco D’Angelo furioso: “Mi hanno respinto al funerale di Frizzi”

Stamattina a Roma ci sono stati i Funerali di Fabrizio Frizzi. Tantissime le persone accorse per dare l’ultimo saluto al popolare conduttore del quiz in onda su Rai Uno L’Eredità. I funerali sono andati in onda anche in diretta Tv sulla prima rete nazionale. Sono stati tanti anche i volti noti del piccolo schermo ad andare al funerale stamattina, tra i quali anche gli amici più cari del presentatore: Milly Carlucci, Carlo Conti e Antonella Clerici. E proprio questi ultimi 3 hanno letto 3 emozionanti lettere oggi in Chiesa al funerale, che hanno commosso tantissimo un po’ tutti gli italiani. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, c’è anche chi ha polemizzato. Difatti il noto comico ottantunenne Gianfranco D’Angelo, famosissimo negli anni ’80 per aver condotto programmi storici come Drive In, ha asserito su facebook, che pare gli sia stato impedito di entrare in Chiesa per rendere omaggio a Frizzi. Il suo amaro sfogo:

“Non mi è stato permesso di entrare in Chiesa per salutare un Collega che ci lascia…Allora consideri che si può essere vicini alle persone anche senza essere ripresi dalla TV…Mi hanno respinto dicendo che era una cerimonia ‘per pochi intimi…No comment. Ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore…”

Insomma Gianfranco D’Angelo non ha assolutamente gradito, che non gli sia stata data l’opportunità di salutare il suo collega. E per questa ragione, una volta tornato a casa, si è riversato sui social per sfogarsi. Che sia stato semplicemente un malinteso?

