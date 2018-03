Loredana Lecciso condurrà un programma a Mediaset?

By Simona Tranquilli on marzo 29, 2018

Loredana Lecciso pronta per una nuova sfida professionale?

Un nuovo corteggiatore per Loredana Lecciso? Questa volta però non sarebbe uno spasimante a volere la compagna di Al Bano, ma Mediaset. In base all’indiscrezione lanciata sul settimanale Oggi da Alberto Dandolo infatti, la showgirl sarebbe molto richiesta dal Biscione. Sulle pagine della rivista viene infatti riportato questo gossip:

“A Cologno Monzese gira voce che la compagna di Al Bano possa presto ottenere un importante ingaggio. Per quale trasmissione televisiva?”.

Alberto Dandolo nella sua rubrica “A saperlo…” non ha svelato il programma che potrebbe vedere come protagonista la Lecciso. Non è chiaro nemmeno il ruolo che Loredana potrebbe ricoprire. Conduttrice, opinionista o concorrente? Nessuna risposta per il momento e nessuna conferma ufficiale. Nel frattempo la Lecciso è impegnata a teatro con lo spettacolo Le ultime parole di Cristo. Nello show, la compagna di Albano Carrisi interpreta Maria Maddalena. In queste settimane la showgirl è stata spesso ospite di Canale5. Di recente infatti Loredana è stata protagonista del salotto domenicale di Barbara d’Urso. A Domenica Live aveva spiegato il delicato momento che sta vivendo a livello sentimentale, parlando anche di quanto avvenuto con Cristel Carrisi e della notizia della gravidanza.



Loredana Lecciso: in arrivo un nuovo impegno a Mediaset?

Per Loredana Lecciso potrebbero aprirsi nuove opportunità professionali. In base quanto riportato sul settimanale Oggi, la showgirl potrebbe presto essere protagonista in tv e sarebbe corteggiata da Mediaset che avrebbe in serbo per lei un programma. Loredana Lecciso potrebbe essere protagonista di un nuovo reality? Dopo aver partecipato a La fattoria e all’Isola dei Famosi la compagna di Al Bano potrebbe approdare al Grande Fratello Vip? La terza edizione del programma condotto da Ilary Blasi dovrebbe partire il prossimo autunno e la Lecciso potrebbe sicuramente dare pepe alla trama del reality. Ovviamente si tratta di supposizioni e gossip, nulla di ufficiale. In queste settimane la Lecciso è stata più volte al centro della cronaca rosa per le sue vicende sentimentali. I rumors su una presunta crisi con Albano Carrisi continuano infatti a susseguirsi. Loredana avrebbe infatti lasciato nelle scorse settimane la casa di Cellino San Marco che condivideva con il cantante, impegnato al momento su Rai2 con The Voice of Italy. Tra riavvicinamenti, paparazzate e indizi social, la vita sentimentale di Loredana Lecciso e Al Bano continua ad essere al centro dei riflettori. Ci sarà una riappacificazione tra i due?