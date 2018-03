Nicolò Brigante sceglierà Virginia? Lei lancia un indizio

By Simona Tranquilli on marzo 16, 2018

Virginia Stablum sarà la scelta di Nicolò Brigante? L’indiscrezione su UeD

Virginia Stablum sarà la scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne? Il percorso del tronista siciliano è vicino all’epilogo. Nelle prossime puntate il 23enne sceglierà con chi lasciare il Trono Classico tra Marta e Virginia. In queste ore un piccolo indizio è arrivato dai social. Su Instagram Virginia ha infatti pubblicato una foto, visibile in fondo all’articolo, in cui compare la scritta: “Com’è che si dice? Ride bene chi ride ultimo, giusto?”. Una frase che potrebbe riferirsi proprio al suo percorso a Uomini e Donne. Dopo aver meditato di lasciare il programma a causa del nuovo avvicinamento tra Nicolò e Marta, Virginia è tornata sui suoi passi, pronta a recuperare il rapporto con Brigante e non mandare all’aria i due mesi di conoscenza a UeD. Nelle ultime puntate del Trono Classico Nicolò e Virginia sembrerebbero aver ritrovato la complicità nata nello studio di Canale5, tanto che il tronista ha deciso di presentarla ai nonni. Il 19 marzo ci sarà una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne e molto probabilmente per il 23enne siciliano potrebbe arrivare la tanto attesa scelta.



Nicolò Brigante e Virginia Stablum usciranno insieme da Uomini e Donne?

In queste ore su Instagram Stories Virginia Stablum è apparsa particolarmente felice e sorridente. Segno che le ultime esterne con Nicolò Brigante sono andate bene? Il tronista potrebbe infatti decidere di lasciare Uomini e Donne proprio in compagnia della 20enne trentina. Il percorso di Virginia nel talk dei sentimenti Mediaset è stato lineare e privo di intoppi, a differenza di quello di Marta Pasqualato. La studentessa toscana ha dovuto infatti fare i conti con una segnalazione che ha incrinato il suo rapporto con Nicolò. Sui social Virginia, ha risposto con ironia a quanti l’hanno criticata, commentando:

“Ragazzi sono lusingata che certa gente sprechi e utilizzi il suo tempo per dedicarmi così tante attenzioni. Stasera farò sogni tranquilli. Anzi vi consiglio una tisana alla valeriana che vi aiuti ad aver un equilibrio una tranquillità interiore che potrebbe esservi utile”.

Molto probabilmente Virginia ha voluto lanciare una piccola frecciata a quanti l’hanno criticata sui social. Spesso infatti i protagonisti di Uomini e Donne sono oggetto di duri attacchi sul web. La corteggiatrice continua comunque ad apparire distesa e serena su Instagram in attesa della scelta di Nicolò, che potrebbe arrivare nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio su Canale5 andrà in onda invece il Trono Over con le vicissitudini di Ida e Riccardo.