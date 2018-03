Striscia la Notizia: Alessia Marcuzzi ha mentito su Craig Warwick?

Alessia Marcuzzi: la verità di Striscia la Notizia su Craig Warwick

Striscia la Notizia sembra ormai non trovare pace, fin quando non scopriranno tutta la verità sulla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi, anche questa sera, è stata la protagonista indiscussa di un servizio del famoso tg satirico. Cosa hanno svelato stavolta i conduttori della trasmissione? Secondo alcune testimonianze video, Craig Warwick sarebbe stato scelto per un finto collegamento durante la scorsa diretta del reality di canale 5, ma procediamo con calma. Alessia Marcuzzi, prima di parlare con il diretto interessato, aveva specificato al pubblico da casa che il sensitivo non sarebbe stato in studio, ma in collegamento da casa sua poiché impossibilitato nel prendere parte al programma. Il medico, secondo quanto rivelato dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi, avrebbe vietato a Craig Warwick di allontanarsi da casa. Striscia la Notizia, invece, ha mostrato ai telespettatori che Craig non era a casa, ma in collegamento da un albergo. Alcuni filmati, mandati in onda questa sera, mostrano il sensitivo intento a entrare all’interno della struttura per poi abbandonarla subito dopo la fine del collegamento con la conduttrice. Ennesima scelta della produzione del reality di canale 5 per non dare adito alle infinite polemiche legate alla trasmissione?

Craig Warwick: Alessia Marcuzzi smascherata da Striscia la Notizia?

Prima della nuova diretta dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha smentito la gravidanza che le vedeva protagonista nei portali web dedicati al mondo del gossip. La conduttrice ha ripreso la notizia anche durante la messa in onda del programma, specificando che i famosi rigonfiamenti notati dal pubblico dei social non sono nient’altro che “panza”. Striscia la Notizia, invece, continua la sua personale battaglia contro il reality di canale 5, mostrando anche le incongruenze legate alle varie dichiarazioni rilasciate da Craig Warwick. Il sensitivo ha affermato cose ben diverse durante il corso delle varie ospitate. Da Alessia Marcuzzi ha rivelato di aver avuto un’incomprensione con Franco Terlizzi, mentre da Barbara d’Urso ha confermato di essere stato offeso dal naufrago di canale 5. Qual è la verità? Striscia la Notizia non si ferma di certo qui, continuando con le sue indagini contro il reality condotto dalla Marcuzzi. Intanto, il popolo del web sembra essere altamente deluso dal programma, continuando a commentare negativamente sia la produzione dello show, ma anche la conduttrice. Non è difficile imbattersi in commenti di telespettatori che chiedono a gran voce il ritorno di Simona Ventura a capo del programma.