Telegatti tornano su Canale 5: Gerry Scotti e Panicucci conduttori?

By Alessio Cimino on marzo 12, 2018

Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione dei Telegatti?

Dopo tanto parlare, ecco arrivare l’annuncio, che molti telespettatori attendevano da tempo. Difatti, il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, ospite poche ore fa alla Fiera dedicata al mondo della letteratura a Milano, ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei Telegatti 2018 su Canale 5, asserendo senza tanti giri di parole quanto segue:

“Dopo 10 anni torneranno finalmente I Telegatti…L’amata manifestazione si svolgerà in autunno a Milano con grandi ospiti…E ovviamente la venticinquesima edizione dei Telegatti terrà conto di tutti i cambiamenti della televisione italiana grazie al web e ai social…”

Un annuncio, che ha immediatamente reso felici molti telespettatori, i quali si sono subito riversati sui social per commentare questa incredibile e inaspettata notizia. Tuttavia adesso è anche partito il toto – conduttore. Difatti l’evento televisivo per eccellenza è sempre stato condotto da due popolari presentatori. E, in base alle indiscrezioni raccolte dal blog buzzmusic.it in queste ultime ore, pare che i due favoriti a prendere il timone di questa gloriosa manifestazione possano essere nientepopodimeno che Gerry Scotti e la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci. Davvero i dirigenti Mediaset potrebbero affidare la kermesse televisiva a loro due? Oppure potrebbe esserci qualche outsider dietro l’angolo?

Telegatti 2018 su Canale 5: presenteranno Federica Panicucci e Gerry Scotti?

E’ ufficiale, I Telegatti torneranno su Canale 5 il prossimo Ottobre. A confermarlo è stato il direttore del magazine Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali durante una sua ospitata alla fiera letteraria di Milano denominata “Tempo di Libri”. Difatti il direttore, visibilmente soddisfatto, non ha potuto più nascondere questa news dopo le tantissime voci di corridoio circolate in queste ultime settimane sui social e sui media in generale. Ha inoltre aggiunto che ci saranno tantissime novità e, soprattutto, ospiti di grande spessore. Tuttavia adesso è scattato sui social il toto – conduttore. Difatti molti telespettatori, subito dopo essere venuti a conoscenza di questa incredibile notizia, hanno iniziato a chiedersi sui social chi potrebbe condurre la manifestazione. E proprio a tal proposito, qualche ora fa il blog buzzmusic.it ha rivelato che Federica Panicucci e il presentatore di Caduta Libera Gerry Scotti pare siano in pole position per condurre i Telegatti. Ci saranno presto conferme o smentite su questo rumor? E chissà come potrebbe prenderla Barbara d’Urso se dovesse essere premiata proprio dalla Panicucci, con la quale sembra non corra buon sangue. Ci saranno presto altre news? Nuove indiscrezioni? Intanto l’hype dei telespettatori è già alle stelle.