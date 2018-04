Alessia Mancini mette in imbarazzo De Martino a Verissimo

Verissimo: Stefano De Martino imbarazzato da Alessia Mancini

E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E Silvia Toffanin ha subito chiamato in studio l’inviato Stefano De Martino, il quale ha smentito categoricamente di essersi fidanzato. Ma non è finita qua perchè successivamente la Toffanin ha intervistato la ex naufraga dell’Isola dei Famosi Alessia Mancini. In questa occasione la donna ha parlato della sua vita e, soprattutto, della sua famiglia, arrivando anche commuoversi per i suoi genitori. Questi ultimi, difatti, si sono separati pochissimi anni fa. Una separazione, che ha rappresentato per la moglie di Flavio Montrucchio davvero un dramma. Per questa ragione, parlandone, non è riuscita a trattenere le lacrime. Successivamente ha anche parlato della sua esperienza in Honduras, del rapporti con gli altri naufraghi e delle liti. Inoltre ha anche preso la palla al balzo per fare i più sinceri complimenti all’inviato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Cosa ha detto a De Martino? In pratica la donna, con il sorriso sulle labbra, ha asserito schiettamente:

“Sei stato un inviato capace, simpatico, autoironico…Credo tu abbia tante strada davanti a te…”

Ma De Martino ha subito cercato di tagliare corto, mostrando un certo imbarazzo. Per tale ragione ha chiesto alla Toffanin di continuare la sua intervista, facendo finta di nulla. Che la Mancini abbia ragione sul suo conto? Stefano De Martino condurrà o parteciperà ad altre trasmissioni?

