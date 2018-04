Domenica In: Benedetta Parodi di nuovo al timone di Bake Off

Benedetta Parodi a Domenica In ma torna anche a Bake Off Italia

La domenica televisiva su Rai1 non ha più fortuna da quando la signora della domenica ha lasciato la Rai. Mara Venier era Domenica In e sono in tanti a rivolerla alla guida del salotto domenicale di Rai1. Cristina e Benedetta Parodi con tutta la buona volontà non sono riusciti a conquistare il pubblico della domenica visto che la maggior parte di esso è sintonizzato settimana dopo settimana su Canale 5 per vedere Domenica Live con Barbara d’Urso. Se Benedetta a Domenica In continuerà a sentirsi come un pesce fuor d’acqua, di sicuro tornerà al suo ruolo abituale e congeniale alla conduzione della nuova edizione di Bake Off Italia. Come ha riportato il blog Tv Italiana Benedetta Parodi è stata avvistata oggi pomeriggio 5 aprile nei pressi di Varedo, la città che ospita il famoso tendone di Bake Off dove ogni anno si sfidano i migliori pasticceri amatoriali d’Italia. Una bella notizia per tutti i fan del programma e per tutti coloro che vedono in Benedetta un esempio di eleganza. Ovviamente la giuria di Bake Off è stata confermata in blocco quindi torneranno il temibile Ernst Knam, la dolce Clelia D’Onofrio e il simpatico Damiano Carrara.

Bake Off Italia: Benedetta Parodi alla conduzione dell’edizione 2018

Condurre Domenica In era una sfida forse un po’ troppo grande per Benedetta Parodi, coccolata da Real Time da diverso tempo, e volto inconfondibile di Bake Off Italia. La conduttrice tornerà alla guida del cooking show con la giuria al gran completo, questa è la notizia riportata da Tv Italiana: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Quando si è andato a inserire un volto nuovo come quello di Antonio Lamberto Martino all’interno di un gruppo ben consolidato come quello di Bake Off il pubblico ha reagito con commenti pungenti sui social, chiaro sintomo di una insofferenza che si doveva subito mettere a tacere. Ed ecco che si è avuto l’idea brillante di inserire Damiano Carrara che, oltre a un’indiscutibile professionalità, ha saputo regalare sorrisi e validi consigli senza mai risultare saccente o intoccabile. E inoltre il pubblico femminile ha potuto rifarsi gli occhi ben volentieri. L’edizione 2018 rivedrà Benedetta Parodi alla conduzione dopo le difficoltà riscontrate a Domenica In. Avrebbe voluto abbandonare anzitempo la conduzione domenicale, ma il suo contratto biennale non gliel’ha permesso. Si deve sorridere e sopportare. Anche questo fa parte del magico mondo della televisione.