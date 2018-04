Federica Panicucci contro il Grande Fratello? Lei smentisce

GF 15, Federica Panicucci nega di non voler parlare del reality show a Mattino 5

Non c’è pace ultimamente per Federica Panicucci. La padrona di casa di Mattino 5, beccata prima da Striscia La Notizia in un fuori onda contro il collega Francesco Vecchi e poi smanettare veemente agli autori (sempre in un fuori onda), ora sarebbe al centro di una nuova polemica. Infatti, come riportato dal settimanale Oggi, la bionda conduttrice avrebbe richiesto ai vertici Mediaset di non parlare di Grande Fratello (causa i rapporti non idilliaci con Barbara D’Urso?) all’interno della trasmissione mattutina di Canale 5. Un appello, secondo quanto risulta dal medesimo magazine, non accolto dall’azienda di Cologno Monzese cui avrebbe imposto alla Panicucci di continuare a trattare le vicende dei coinquilini delle mura di Cinecittà. Fatto sta che questa indiscrezione è stata immediatamente smentita da Federica poco fa in una Instagram Stories pubblicata sul suo profilo dove riporta l’immagine dell’articolo incriminato con sopra scritto:

Fake news. Non sanno più cosa inventarsi

Una risposta stizzita che metterebbe a tacere questa singolare e ipotetica richiesta della presentatrice toscana. Anche perché il GF sta offrendo diversi episodi di cui discutere come ad esempio l’ostilità dei concorrenti nei confronti della showgirl spagnola Aida Nizar su cui Barbara D’Urso fa sapere che verranno presi seri provvedimenti.

Grande Fratello, Federica Panicucci smentisce l’ostilità verso il programma

Così Federica Panicucci ha spento la polemica sulla proposta, avanzata a Mediaset, negando di non voler trattare le vicende del Grande Fratello all’interno di Mattino Cinque. Eppure gli screzi, a distanza, fra Barbara D’Urso e la presentatrice mattiniera di Canale 5 non sono mai mancati. A partire dal più recente in occasione del decennale di Mattino 5 in cui Federica ha dimenticato di ringraziare Carmelita ricordando tutti i conduttori che hanno presidiato il programma. La Panicucci si è giustificata asserendo di aver nominato solo coloro che hanno collaborato con lei e per questo la D’Urso non è stata citata. Gesto che le è valso il Tapiro d’oro. Sarà iniziato tutto da quel lontano fatidico passaggio di consegne di Domenica 5 da Barbara alla presentatrice toscana? Chi lo sa. Entrambe comunque negano un sentimento di avversità reciproco anche se voci di corridoio hanno sempre affermato che le due non si guardino neanche in faccia quando si incrociano a Cologno Monzese. Quel che è certo è che Federica continuerà ad affrontare l’avventura dei concorrenti del GF a Mattino 5, non si sa se per sua volontà o scelta imposta dai piani alti dell’azienda.