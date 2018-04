Mattino Cinque: Federica Panicucci dimentica Barbara D’Urso

By Fabio Giogli on aprile 17, 2018

Mattino 5, la Panicucci non annuncia Barbara D’Urso

Eppure qualcuno ieri glielo aveva chiesto a Barbara D’Urso durante la conferenza stampa della nuova edizione del Grande Fratello e la stessa aveva scongiurato il problema. Detto fatto. Episodio incriminante è avvenuto poco fa a Mattino Cinque dove quest’oggi Federica Panicucci ha parlato della gloriosa finale de L’Isola dei Famosi, del trionfo di Nino Formicola e del successo d’ascolti (media del 26,4% e di poco sotto l’altro soglia dei 5 milioni di spettatori) che, però, non gli ha permesso di superare le repliche dell’imbattibile commissario Montalbano. Prima di chiudere alla conduttrice toscana è toccato l’ingrato compito di annunciare l’appuntamento con la prima puntata della nuova stagione del Grande Fratello cui partirà questa sera con Barbara D’Urso al timone dello show insieme a Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Nel lancio del servizio di presentazione di alcuni concorrenti i quali prenderanno parte alla trasmissione, la Panicucci si è dimenticata di riferire chi fosse la presentatrice. Vuoto di memoria o omissione volontaria? Il fatto che tra le sue prime donne di casa Mediaset non scorra buon sangue è ormai noto da molto tempo. Carmelita, come già detto all’inizio, aveva escluso problematiche di questo tipo asserendo che non vi saranno difficoltà, da parte della conduttrice di Mattino 5, di parlare di GF nel contenitore di Canale 5. Chissà se, dopo quanto accaduto stamattina, la D’Urso si ricrederà.

Mattino Cinque, la stoccata di Federica Panicucci a Barbara D’Urso

Così non inizia dei migliori dei modi l’avventura del Grande Fratello nei salotti quotidiani di Canale 5. Almeno in quello delle prime ore di Mattino Cinque stenta a decollare dato che durante il lancio dell’appuntamento con il kik off per stasera sull’ammiraglia Mediaset, Federica Panicucci ha dimenticato di nominare il ritorno di Barbara D’Urso alla conduzione. Le due, d’altronde, avevano rivelato già qualche tempo fa a Striscia La Notizia di non nutrire particolari dissapori fra di loro. Anche quella con Valerio Staffelli il quale le consegnò il famigerato Tapiro d’oro, fu l’occasione di una dimenticanza, sempre da parte della Panicucci, di ricordare la collega di Pomeriggio 5 durante la celebrazione del decimo compleanno di Mattino Cinque giustificandosi e asserendo di aver nominato solo i partner maschili che l’hanno affiancata nella trasmissione Videonews. La D’Urso stessa, inoltre, sempre ieri rispondendo alle domande dei giornalisti ha negato ogni tipo d’ostilità e frecciatine da parte di alcuni suoi colleghi come ad esempio l’imitazione della postura di Maria De Filippi a Che tempo che fa e di Paolo Bonolis che la ringrazia ironicamente e ripetutamente per i numerosi (inesistenti) annunci di Carmelita sul programma che quotidianamente la segue in palinsesto ossia Avanti un altro.