Trono Over, Giorgio Manetti su Gemma: “Per me lei è il passato”

Giorgio Manetti chiude per sempre con Gemma Galgani del Trono Over

Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua storia d’amore con Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, e l’ha fatto attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere, che ha fatto battere il cuore alla Galgani per anni, ha dichiarato che dopo la fine della loro rapporto potevano rimanere amici e rispettarsi:

“Per Gemma tutto si è trasformato in un cruccio eterno”.

Con la sua forte personalità, ma allo stesso tempo molto debole e fragile, Gemma Galgani è molto apprezzata da migliaia di telespettatori, i quali non perdono occasione per seguirla in ogni tappa o in ogni suo percorso, nonostante sia diventata oggetto di bersaglio dell’opinionista Tina Cipollari tra torte in faccia e acqua versata in testa. Al settimanale, Giorgio Manetti ha confessato che per molti anni è stato lontano dalla sua famiglia per inseguire i suoi sogni e adesso sta provando a recuperare i rapporti con la madre (vivono insieme in Toscana). Il gabbiano ha iniziato a lavorare come parrucchiere nel negozio del padre già all’età di 13 anni, ma dentro di sé sentiva una gran voglia di aprire gli orizzonti, di viaggiare e conoscere persone nuove e luoghi lontani.

Trono Over: la storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è più che finita

A Uomini e Donne Magazine il Cavaliere del Trono Over, Giorgio Manetti, ha raccontato un po’ la sua vita. Dopo il servizio militare è andato via da casa, inseguendo il suo americano:

“Per questa decisione di vita non sono stato il figlio che i miei genitori avrebbero voluto, ma con gli anni ho capito molte cose”.

La storia d’amore con Gemma Galgani è definitivamente chiusa, ammettendo di non portare nessun rancore nei suoi confronti:

“La rabbia accorcia la vita, per me lei è il passato”.

Il gabbiano ha raccontato alla rivista di Uomini e Donne che ha avuto due storie molto importanti, solo in queste due occasioni è riuscito ad innamorarsi e non ha mai pensato seriamente di convolare a nozze e nemmeno di avere dei figli. Probabilmente gli sarebbe piaciuto diventare padre. La porta all’amore di Giorgio Manetti è sempre aperta. Riuscirà mai a trovare una donna pulita, educata, di buona famiglia, indipendente e libera nei suoi spostamenti nel talk sentimentale di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? In tanti, ormai, si sono rassegnati dopo che a Uomini e Donne sono transitate centinaia di donne venute solo ed esclusivamente per lui e poi mandate a casa.