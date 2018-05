Andrea Damante reagisce all’ospitata di Giulia De Lellis a UeD

By Maurizio Riccio on maggio 16, 2018

Uomini e Donne: Andrea Damante commenta l’ospitata di Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono la coppia che per ben due anni hanno fatto sognare i telespettatori di Uomini e Donne. Purtroppo, la loro storia d’amore è terminata qualche settimana fa e da allora i rapporti tra i due non sono dei migliori. Anche se da quel momento hanno deciso di non apparire più nei salotti televisivi più importanti. O almeno fino ad ora. L’esperta di tendenze più famosa del piccolo schermo è stata ospite della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi su canale 5, proprio durante la scelta di Nilufar. Giulia De Lellis, durante la sua breve ospitata, si è lasciata andare alle lacrime, ripensando al momento in cui lei è stata la scelta del bel dj veronese a Uomini e Donne. Come prevedibile, la reazione di Andrea Damante sui social non è tardata ad arrivare.

Nel mondo reale, quello fatto di esperienza,(…) non è tutto così facile e bello come credete.

Ha scritto l’ex tronista di Maria De Filippi. Ovviamente, nemmeno la reazione dei fan della coppia è tardata ad arrivare, che in massa hanno ancora una volta accusato il dj di aver tradito la sua ormai ex fidanzata.

Giulia De Lellis piange a Uomini e Donne pensando ad Andrea Damante

Giulia De Lellis si è commossa a Uomini e Donne. Molto probabilmente, come già vi abbiamo accennato, essere ospite del programma di Maria De Filippi proprio durante il momento della scelta le avrà ricordato quei momenti in cui era lei a trovarsi sulla famosa sedia rossa, aspettando che Andrea Damante la scegliesse tra le tante ragazze presenti in studio. Purtroppo la favola dei due è durata meno del previsto e i fan sono sempre più curiosi di scoprire i motivi che hanno spinto i protagonisti di Uomini e Donne a dirsi addio. Sempre più insistenti sono le voci che vedrebbero Andrea Damante nei panni del traditore seriale. Giulia De Lellis, durante le poche volte che parlato della vicenda, sembrerebbe in un certo senso confermare le indiscrezioni trapelate in rete. I due, recentemente, si sono perfino incontrati a Verona. Ovviamente, l’incontro è stato del tutto casuale, visto che vivono nella stessa città e a pochi metri di distanza. In molti, tra l’altro, credono che la bella esperta di tendenze possa presto salire sul trono per avere la sua rivalsa. Sarà vero o sono soltanto sogni dei fan del programma?