Asia Argento dà dello “sciacallo” a Maria De Filippi: lo sfogo

By Alessio Cimino on maggio 28, 2018

Maria De Filippi criticata duramente da Asia Argento

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. In questa occasione la conduttrice ha invitato nel suo programma diversi ospiti, tra i quali l’attrice premio Oscar Sophia Loren, Christian De Sica, Ornella Vanoni, Gino Paoli, e tantissimi altri. E proprio quest’ultimo ha fatto molto discutere per una battuta abbastanza infelice. Cosa ha detto? Il cantautore, subito dopo essersi esibito, ha detto a Maria De Filippi:

“Sono venuto qui per molestare la De Filippi, poi tra 20 anni mi denuncerà…”

Una battuta, che poco è piaciuta all’attrice Asia Argento. Difatti quest’ultima, poche ore fa sul popolare social network twitter, ha condiviso il video in cui Paoli ha detto quelle parole, menzionando direttamente Elisa, presente lì in trasmissione come giurata, dicendole: “Tu quoque, @elisatoffoli, soror mea!” Successivamente la donna ha anche risposto ad alcuni suoi fan, che si sono lamentati degli atteggiamenti del pubblico che ha applaudito Paoli, asserendo senza tanti giri di parole: “Le urla di approvazione! Allucinante…” Ma non è finita qua perchè l’attrice si è scagliata anche contro Maria De Filippi, rea di aver permesso tutto ciò. Difatti la figlia del noto regista horror a una ragazza che ha scritto sotto il suo post: “Beh anche la De Filippi però eh…” ha risposto seccamente: “Uno sciacallo…” Parole durissime quelle della Argento nei confronti della presentatrice. Quest’ultima le risponderà per le rime?

Asia Argento attacca Maria De Filippi sui social

