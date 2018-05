Domenica Live: Patrizia fa un’allusione choc a Karina Cascella

Karina Cascella: Patrizia Bonetti la prende in giro a Domenica Live

Domenica Live, durante il talk dedicato al mondo del Grande Fratello, ha ospitato Patrizia Bonetti, una delle ultime concorrenti uscite dal reality per il volere del pubblico da casa. Patrizia, durante lo spazio dedicato a lei e al programma che l’ha ospitata, ha avuto modo di confrontarsi con la madre di Mariana, sua acerrima nemica nel reality. Le due hanno avuto un acceso confronto e, durante lo scontro, è intervenuta Karina Cascella, che ha difeso senza il minimo dubbio la mamma della concorrente, affermando che Patrizia Bonetti non è di certo una santa, visti gli episodi che l’hanno vista coinvolta nel mondo del gossip. L’ospite di Domenica Live, di fronte a certe affermazioni, ha deciso di rispondere a tono, senza mandarle a dire. Ha parlato la regina dei würstel! Ha mormorato Patrizia, facendo riferimento a un vecchio gossip che per anni ha visto protagonista Karina Cascella. L’ex opinionista di Maria De Filippi, purtroppo o per fortuna, non ha sentito la battuta fatta dalla ragazza, quindi l’ha ignorata, concentrandosi sul proseguimento della puntata. La battuta però non è sfuggita al web e siamo sicuri che la Cascella non mancherà nel rispondere alla provocazione.

Patrizia Bonetti a Domenica Live: la battuta su Karina Cascella

La lite con la mamma di Mariana Falace a Domenica Live ha scaldato, e non poco, gli animi degli opinionisti in studio. Patrizia Bonetti, ancora una volta, non le ha mandate a dire, anche se Karina Cascella non ha fatto caso alla battuta di pessimo gusto fatta dall’ex concorrente del reality show condotto da Barbara d’Urso. Il pubblico presente in studio, ma anche quelli a casa, non vedevano l’ora però di assistere all’entrata in studio di Aida Nizar, che nella puntata di martedì scorso ha abbandonato il programma per volere dei telespettatori. Karina Cascella, anche durante lo spazio dedicato alla provocatrice spagnola, ha preso la parola, mostrando tutto il suo sostegno per Aida, chiedendosi come ha fatto una persona come Luigi Favoloso a vincere il televoto che l’ha visto protagonista insieme alla Nizar. Patrizia Bonetti, prima di uscire dal programma, aveva avuto un certo feeling con Luigi, ma quest’ultimo dopo l’eliminazione della ragazza sembrerebbe aver perso ogni minimo interesse. D’altro canto, anche l’ex concorrente del reality non sembrerebbe essere particolarmente triste di fronte al disinteresse del ragazzo. Sicuramente i due avranno modo di chiarirsi al di fuori del programma, anche se Patrizia avrà prima una grossa gatta da pelare con Karina.