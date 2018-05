Giulia De Lellis spera di trovare l’amore: interviene Gemma Galgani

Gemma Galgani: il suo augurio per Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, dopo aver preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a essere la protagonista indiscussa del mondo del gossip. Il motivo? La sua rottura con Andrea Damante. Dopo l’annuncio fatto sul suo profilo social, l’esperta di tendenze più amata del piccolo schermo sembra trascorrere un periodo non proprio sereno. Durante la sua ultima ospitata a Uomini e Donne, la ragazza ha confidato di sperare di poter finalmente trovare chi possa farle tornare di nuovo il sorriso. A questo appello, lanciato anche sui social del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, ha risposto Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del Trono Over.

Giulia De Lellis ci sarà chi ti riuscirà a far tornare il sorriso!

Ha scritto l’acerrima rivale di Tina Cipollari, augurando il meglio all’ex fidanzata di Andrea Damante. Secondo le recenti indiscrezioni trapelate in rete, Giulia sarebbe stata più volte tradita dal bel dj veronese che avrebbe conosciuto le sue amanti durante le tante serate fatte in discoteca. Gemma Galgani, d’altro canto, sa bene cosa si prova quando una grande storia d’amore finisce e per questo motivo non poteva non sostenerla in questo periodo particolarmente delicato della sua vita.

Giulia De Lellis si confessa: la reazione di Gemma Galgani

Prima che Gemma Galgani facesse i suoi migliori auguri all’esperta di tendenze, affinché possa al più presto ritrovare l’amore della sua vita, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono incontrati. La segnalazione, come prevedibile, è arrivata dal web. I due sarebbero andati allo stesso concerto, nello specifico a quello di Jovanotti, per poi ritrovarsi a cenare allo stesso ristorante insieme. L’esperta di tendenze, inoltre, avrebbe chiesto ai fan di non scattare foto affinché non si fraintendesse ciò che in quel momento stava accadendo. Che i due si siano rivisti per chiarire ciò che è successo tra loro in questo burrascoso periodo? Qualora Giulia De Lellis e Andrea Damante avessero chiarito, l’augurio fatto poco prima di Gemma Galgani sarebbe arrivato giusto in tempo per portare la pace tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Che le sue parole fossero di buon auspicio? In questo caso, qualora avessero portato fortuna, un ruolo d’onore al tanto annunciato matrimonio sarebbe d’obbligo. Anche se al momento queste sono soltanto le speranze dei fan della coppia, in quanto non è ancora arrivata nessuna conferma dai due di un possibile chiarimento.