Grande Fratello 15: Rodrigo Alves ci prova con Simone Coccia?

Simone Coccia: c’è del tenero con Rodrigo Alves al GF 15?

Il Grande Fratello 15 non smette mai di stupirci. Ieri sera per l’uscita dalla casa di Aida Nizar e oggi per un’insolita scena che ha visto protagonisti Rodrigo Alves, il Ken umano, e Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. I due, durante un segreto collegamento con Pomeriggio Cinque, si sono lasciati andare a qualche coccola di troppo nella vasca della casa. Ma cosa è successo? Il nuovo concorrente del reality, durante le riprese, era intento a rilassarsi insieme al suo collega. Tra massaggi alla schiena, e carezze ai piedi, i due hanno chiacchierato del più e del meno. Gli opinionisti di Barbara d’Urso non si sono lasciati sfuggire l’occasione di poter commentare l’episodio, che ha incuriosito e non poco anche la bella conduttrice partenopea. In un primo momento, divertiti dalle immagini trasmesse sullo schermo, hanno affermato che Simona Coccia ha massaggiato la schiena di Rodrigo Alves soltanto perché di spalle è identico a Lucia Bramieri e in passato, tra l’altro, pare ci sia stato del tenero tra loro. Il Ken umano è approdato al Grande Fratello 15 soltanto ieri, ma pare aver già legato con gli altri concorrenti del reality, in particolar modo con il compagno della senatrice Stefania Pezzopane. Semplici coccole tra amici o il nuovo concorrente ci ha provato con Coccia?

Rodrigo Alves: il bagno caldo con Simona Coccia al Grande Fratello 15

L’inedita coppia, formata da Simone Coccia e Rodrigo Alves, ha sorpreso e non poco il fedele pubblico del GF 15. Barbara d’Urso, durante il suo segreto collegamento da Pomeriggio 5, ha più volte ironicamente ignorato i suoi ospiti perché interessata a vedere i due uomini che tra una chiacchiera e l’altra si coccolavano nella vasca. La bella conduttrice partenopea, oltre a scherzare sulla presunta somiglianza tra Lucia Bramieri e Rodrigo Alves, non ha staccato nemmeno per un secondo il collegamento con la casa del GF 15. Il motivo? Era particolarmente interessata nel vedere il momento in cui il Ken umano avesse abbandonato la vasca. La stessa curiosità è stata riscontrata anche dagli opinionisti del programma, che si sono chiesti più volte se il nuovo concorrente avesse qualche zona del corpo a cui non ha apportato delle modifiche fatte dal suo fedele chirurgo. Simone Coccia, ignoro dei commenti del mondo esterno, non è sembrato per niente dispiaciuto dalle presunte avances del nuovo coinquilino. Ovviamente, è bene ricordarlo, i commenti degli opinionisti del programma sono del tutto ironici e di certo non intendevano dire che tra i due ragazzi ci fosse più che una semplice amicizia.