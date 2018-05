Anticipazioni Il Capitano Maria con Vanessa Incontrada: trama prima puntata

Lunedì 7 maggio debutta su Rai1 Il Capitano Maria. E’ una fiction in 4 puntate prodotta dalla Palomar di Carlo Degli Esposti (la stessa casa di produzione de Il commissario Montalbano e Braccialetti Rossi) con Vanessa Incontrada, Giorgio Pasotti, Andrea Bosca, Carmine Buschini e Camilla Diana. Le anticipazioni della prima puntata de Il Capitano Maria svelano che la vedova Maria Guerra, in servizio presso il comando dei Carabinieri di Roma, chiederà il trasferimento nella sua città natale, un porto della Puglia. Maria ha perso il marito, un magistrato del tribunale dei minori, proprio in Puglia dieci anni prima in circostanze drammatiche. Ha due figli, Luce, quasi 18 anni, e Riccardo, 9 anni. Maria decide di tornare a casa per allontanare la figlia ribelle da amicizie pericolose ma anche per indagare sulla misteriosa morte del marito. Già il primo giorno di lavoro, il Capitano Maria deve fronteggiare un’emergenza: la minaccia di un attentato. Maria e i suoi uomini riescono a sventare l’attentato e scoprono che la città è in mano a un gruppo di giovani ribelli guidati dall’hacker Annagreca Zara. La ragazza ha messo il naso negli affari tra la cosca mafiosa del Patriarca e una multinazionale che governa i traffici del Mediterraneo.

Vanessa Incontrada è Il Capitano Maria: trama prima puntata del 7 maggio

Le anticipazioni della prima puntata de Il Capitano Maria svelano che Maria diventerà un punto di riferimento per la sua città. E’ una donna decisa ma di grande umanità che rinuncia a fare carriera per stare vicino ai suoi figli, come ha svelato Vanessa Incontrada in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Andrea Bosca interpreta il tenente dei Carabinieri Enrico Labriola. E’ molto preparato ed esperto di tecnologia. Inizialmente non vede di buon occhio il nuovo Capitano ma, col tempo, imparerà ad apprezzarla. Giorgio Pasotti è Dario Ventura. E’ un professore di educazione fisica molto amato dai suoi studenti. Prende a cuore il caso di Filippo Gravina (Carmine Buschini, il Leo di Braccialetti Rossi), un ragazzo ribelle che s’innamorerà di Luce. Dario era innamorato di Maria in gioventù, frequentavano la stessa scuola dove ora lui insegna. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Filippo Gravina, ex tossicodipendente, farà conoscere a Luce il mondo degli hacker guidati da Annagreca. L’appuntamento con la prima appassionante puntata de Il Capitano Maria è per lunedì 7 maggio in prima serata su Raiuno.