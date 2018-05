Non è L’Arena: Massimo Giletti torna in Rai?

By Fabio Giogli on maggio 25, 2018

Massimo Giletti, dopo Non è L’Arena il possibile ritorno in Rai?

È stato al centro del telemercato la scorsa estate. Massimo Giletti ha trovato poi rifugio a La7 alla corte di Urbano Cairo che gli ha riservato la prima serata della domenica dove ha portato al successo Non è L’Arena, talk show con un titolo dal forte richiamo alla precedente esperienza nell’azienda di Viale Mazzini. Tanta l’amarezza del conduttore piemontese nei confronti del Direttore Generale della Rai Mario Orfeo, persona che lo avrebbe spinto a lasciare la tv pubblica secondo lo stesso. Fatto sta che ora, proprio nella televisione di Stato, Giletti potrebbe farvi ritorno. Secondo quanto riportato dal sito TvZoom, il presentatore di Non è L’Arena è stato visto uscire dalla sede Rai di Viale Mazzini a Roma ieri pomeriggio. Molto strano è sembrato visti i rapporti non idilliaci lasciati la scorsa estate con la dirigenza dell’azienda pubblica. Inoltre, recentemente, Giletti al settimanale Oggi ha risposta così circa un suo possibile ritorno alla tv di Stato:

Del futuro non vi è certezza. Attualmente ringrazio Urbano Cairo per avermi proposto una nuova opportunità professionale, in un momento per me molto difficile. Del mio futuro professionale parlerò prossimamente con l’editore di La 7, Urbano Cairo

Massimo Giletti torna in Rai dopo l’esperienza di Non è L’Arena?

Massimo Giletti non ha quindi escluso un suo possibile ritorno in Rai nonostante gli episodi della scorsa estate che lo hanno portato ad abbandonare la tv pubblica per entrare a far parte del mondo di Urbano Cairo e della sua La7. Sempre su Viale Mazzini il conduttore piemontese, anche dopo l’addio, si era espresso con sentimento e affetto sottolineando quanto sia stata importante per il suo inizio professionale:

La Rai occupa un posto davvero importante nel mio cuore. Non dimenticherò mai l’azienda dove sono nato e cresciuto professionalmente. Sono stato purtroppo costretto a lasciarla e questo addio rappresenta, per me, ancora una ferita profonda la quale difficilmente credo possa rimarginarsi

E continuò:

La soppressione de L’Arena da parte dei vertici Rai è stata una decisione molto grave, una vera mancanza di rispetto, non tanto per me, ma per quei quattro milioni di persone che seguivano il programma

Intanto Rai 1 starebbe pensando a dei cambiamenti per la domenica pomeriggio. In pole position potrebbe esserci il ritorno di Mara Venier nella prima parte di Domenica In e confermata Cristina Parodi nella seconda. Chissà cosa accadrà? Giletti potrebbe tornare al suo posto dopo l’avventura di Non è L’Arena?