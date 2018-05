Red Canzian racconta la sua lotta contro il tumore: come sta ora

Red Canzian: “Combatto contro il tumore da diciassette anni”

Red Canzian, ex bassista e cantante dei Pooh, un mese fa è stato operato di tumore. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, per la prima volta da solista, con il brano “Ognuno ha il suo racconto”, Red Canzian si è visto crollare il mondo addosso: all’inizio di aprile gli è stato diagnosticato un tumore al polmone sinistro. Il primo pensiero del cantante, come ha confessato in un’intervista al settimanale DiPiù, è stato per la sua tournèe che rischiava di saltare:

“Soffro di tumore da diciassette anni e ho sempre superato tutti i momenti difficili. E’ strano a dirsi ma ormai mi sono abituato ed ero certo che sarebbe andata bene anche questa volta”.

Il tumore di due centimetri e mezzo al polmone sinistro è stato subito rimosso. E’ bastato l’intervento, non è stato necessario sottoporsi a sedute di chemioterapia ora come in passato. Si, perchè Red Canzian lotta contro il tumore dal 2001. Tutto è iniziato con un neo sulla schiena che si è rivelato essere un melanoma molto aggressivo. In quell’occasione ebbe veramente paura perchè era la prima volta che lo colpiva un male così grave.

Red Canzian operato di tumore al polmone: ecco come sta ora

Red Canzian dal 2001 al 2014 è stato bene. Nel 2015 un’altra brutta disavventura che gli è costata quasi la vita: è stato operato d’urgenza per un aneurisma all’aorta. Durante l’intervento al cuore, i medici hanno notato qualcosa che non andava all’ascella destra. Gli è stato trovato un nuovo tumore: trentadue linfonodi sotto l’ascella. Neanche un mese dopo il delicato intervento al cuore, Red Canzian si è dovuto sottoporre a una nuova operazione per rimuovere il tumore. Due interventi in un mese hanno segnato il cantante ma da allora si sente più forte e ottimista. La musica è stata la sua medicina. E’ per questo che l’ex bassista dei Pooh non ha voluto rimandare il tour estivo a cui sta lavorando da due anni. Sarà in tournèe con due spettacoli diversi. Ma non è finita qui perchè Red Canzian dall’8 giugno, per quattro settimane, sarà uno dei coach di Ora o mai più, il nuovo programma di Raiuno condotto da Amadeus che vuole rilanciare dei cantanti che hanno avuto successo per una sola stagione. Il duro racconto di Red Canzian sul suo tumore ha sconvolto i suoi numerosi fan che però non gli hanno fatto mai mancare il loro sostegno. L’affetto del pubblico e la musica sono la cura migliore per Red Canzian!