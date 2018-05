Uomini e Donne: Jack Vanore attacca Damante e difende Giulia De Lellis

Giulia De Lellis difesa da Jack Vanore dopo le lacrime a Uomini e Donne

L’ospitata di oggi di Giulia De Lellis ha scatenato un vero polverone: non solo c’è stata la reazione di Andrea Damante e l’appoggio inaspettato di Gianni Sperti, ma anche Jack Vanore ha voluto dire la sua su Instagram, in difesa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Forse proprio per questo Maria De Filippi ha deciso di ospitare la famosa ex concorrente del Grande Fratello Vip. Le lacrime di Giulia in ricordo della scelta di Andrea alla vista delle due sedie rosse in mezzo allo studio sono state commentate attraverso una frecciatina da Damante, il quale sui social ha dichiarato che nel mondo reale, quello fatto di esperienze, terra e sangue non è poi così tutto facile e bello come molti credono. Un commento che forse poteva essere evitato, soprattutto dopo aver visto la De Lellis visibilmente provata nel vedere la scelta di Nilufar Addati. Certamente non sono state parole che sono piaciute all’opinionista Jack Vanore che su Instagram ha così tuonato:

“Nel mondo reale, fatto di uomini veri e donne con la D maiuscola, ci si rispetta, ci si tutela. Evidentemente in questo caso manca la cosa principale, essere uomini veri!”

Andrea Damante attaccato da Jack Vanore in difesa di Giulia De Lellis

Jack Vanore ha poi terminato il suo discorso complimentandosi con Giulia De Lellis poichè oggi a Uomini e Donne ha trasmesso emozioni vere con la sua commozione. Andrea Damante, che ha reagito in malo modo alle lacrime di Giulia, ha dovuto invece incassare questa ennesimo attacco, dopo che numerosi personaggi dello spettacolo si sono schierati dalla parte della De Lellis. Che il motivo sia proprio il tradimento (secondo alcuni seriali) da parte di Andrea ai danni di Giulia? I due ancora non hanno rotto il silenzio a riguardo: quel che è certa è la vicinanza di Maria De Filippi e dell’intera sua redazione nei confronti della De Lellis, che ha avuto oggi il privilegio e il piacere di ritornare nel luogo in cui tutto è iniziato. In seguito al suo ingresso, oggi in puntata il primo a prendere parola è stato Gianni Sperti, che ha ricordato prima di tutto che il loro percorso all’interno del dating show non era andato del tutto benissimo, a causa dei loro numerosi scontri. Gianni tuttavia ha voluto dare il suo appoggio a Giulia, affermando che, nonostante non sapesse il reale motivo, si sentiva molto vicino alla ragazza.