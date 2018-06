Al Bano e Romina Power di nuovo sposi? Parla Loredana Lecciso

Al Bano e Romina si risposano? Loredana Lecciso dice la sua

Continua ad impazzire il gossip su Al Bano e Romina Power calamitando attenzioni e riflettori. Qualche settimana fa l’indiscrezione lanciata da un noto settimanale aveva riacceso la speranza nei cuori dei loro fan che continuano a non perdere la speranza: vicini a festeggiare i “50 anni d’amore”, Al Bano e Romina convoleranno a nozze. Dopo questa notizia ciò che ha catturato l’attenzione dei fan è stato un solitario al dito della Power. Intervistata a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppy Cucciari e Giorgio Laura, Loredana Lecciso ha detto la sua su questa notizia:

“Io lo escluderei. Ma non entro nel merito”.

La showgirl sta vivendo un’estate all’insegna dell’amicizia e della famiglia, dopo aver chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi, suo compagno per 18 anni e padre di due dei suoi tre figli. Da pochi giorni il cantante di Cellino San Marco ha fatto conoscere al settimanale Gente la quinta dei suoi sei figli, Jasmine Carrisi, la prima prima avuta con la Lecciso: “È bella come un fiore e soprattutto brava”.

Loredana Lecciso esclude il matrimonio tra Al Bano Carrisi e Romina Power

Ospite a Un Giorno da Pecora, Loredana Lecciso ha parlato di Al Bano Carrisi e del presunto matrimonio con Romina Power, di televisione, Maria De Filippi, di politica e di Matteo Salvini. In merito alle ultime indiscrezioni che vogliono Al Bano e Romina presto sposi, la Lecciso ha dichiarato di non voler entrare nel merito ma di escludere fiori di arancio in corso. Al momento single, Loredana ha deciso di mettere in freeze il suo cuore, “ma il mio affetto per Al Bano rimarrà, ci vogliamo bene”. L’ex compagna del cantante di Cellino San Marco ha smentito la sua presenza come tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne, il talk sentimentale del primo pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e la partecipazione alla nuova edizione della versione Vip del Grande Fratello targato Ilary Blasi. Per il momento Loredana non è alla ricerca di un nuovo amore e si consola con le amiche. Tra queste vi è Francesca Pascale, partner di Silvio Berlusconi dal 2012:

“Credo molto nell’amicizia, sono fortunata ad aver e come amica una persona che mi fa felice”.

Infine, la Lecciso a Un Giorno da Pecora ha confessato di apprezzare il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, “mi pare che abbia fatto gli accordi giusti con le persone giuste”, e ammira anche la sua compagna Elisa Isoardi, da settembre conduttrice de La Prova del cuoco al posto di Antonella Clerici su Rai1.