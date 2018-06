Temptation Island: Michael Terlizzi tentatore (FOTO)

Michael Terlizzi tra i tentatori di Temptation Island

Tra poco meno di un mese inizierà la nuovissima edizione di Temptation Island. E sul reality show più piccante della stagione estiva sono già stati scritti decine di rumor sul cast. Tuttavia al momento non c’è stato niente di ufficiale, almeno fino ad adesso. Difatti poco fa il blog DavideMaggio.it ha pubblicato una foto in esclusiva sui social dei nuovi tentatori in partenza per la volta della Sardegna (foto disponibile a fondo articolo). E tra questi c’è anche nientepopodimeno che Michael Terlizzi. Quest’ultimo è diventato molto noto al pubblico a casa in quanto ha frequentato per mesi e mesi le varie trasmissioni di Barbara d’Urso perchè figlio dell’ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi Franco Terlizzi. Come molti sapranno il ragazzo ha incantato immediatamente il pubblico femminile grazie alla sua bellezza e al suo charme. Tra le sue fan può annoverare anche l’opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live Vladimir Luxuria, la quale non ha mai nascosto di apprezzarlo molto. E pare davvero non sia stata l’unica ad averlo apprezzato visto che la redazione di Temptation Island l’ha selezionato come tentatore nella prossima edizione in partenza a Luglio. Tuttavia il programma verrà registrato già in queste settimane. Per tale ragione il blog DavideMaggio.it è riuscito a sorprendere Terlizzi in compagnia di altri tentatori in partenza da Milano per approdare in Sardegna. Riuscirà il bel giovane a mettere in crisi qualche coppia?

Temptation Island anticipazioni: arriva Michael Terlizzi (FOTO)

Michael Terlizzi a Temptation Island. Difatti il ragazzo è stato sorpreso poco fa dal blog DavideMaggio.it insieme ad altri tentatori a Milano in partenza per la Sardegna. Ovviamente Temptation Island tornerà su Canale 5 a partire dal mese prossimo, ma le puntate, come al solito, verranno già registrate in queste settimane di Giugno. Michael Terlizzi riuscirà a far cadere in tentazione qualche fidanzata? Metterà a rischio qualche coppia? Intanto al momento non sono state ancora rese note le coppie, che hanno accettato di mettersi alla prova in questo reality show condotto da Filippo Bisciglia. Per i pochi che non lo sapessero, le coppie verranno divise per qualche settimana in due diversi villaggi: le fidanzate dovranno convivere 24/24 con i tentatori maschi, mentre i fidanzati con le femmine. Il compito dei tentatori sarà quello di riuscire a far breccia nel cuore di qualche fidanzata o fidanzato, così da mettere in crisi qualche coppia. E chissà se Michael Terlizzi riuscirà nell’intento. Ci saranno presto altre news sul programma? Verrà presto svelato tutto il cast?