Giulia De Lellis e Andrea Damante in Sicilia: previsto un nuovo incontro?

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? La speranza dei fan

Mesi fa Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Il motivo non è dato saperlo, ma molti hanno insinuato che i due abbiano rotto per via di qualche scappatella del popolare deejay di origini veronesi. Dal giorno di questo annuncio sui social dei due diretti interessati di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. E proprio qualche settimana fa Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati sorpresi insieme a baciarsi e coccolarsi teneramente su uno yacht in Sardegna dai fotografi del magazine Chi. Ovviamente queste foto hanno fatto il giro del web, scatenando gli animi dei fan, i quali hanno subito pensato a un loro clamoroso ritorno di fiamma. Tuttavia i due ex protagonisti del dating show quotidiano di Canale 5 hanno subito smentito di essere tornati insieme, anche se non si sono nascosti dietro un dito, rivelando di aver iniziato a frequentarsi nuovamente. Intanto però in queste settimane si sono perse un po’ le tracce di Giulia De Lellis e Andrea Damante, i quali non si sono fatti più vedere insieme sui social. Ma proprio stasera potrebbero rincontrarsi. Difatti come segnalato da tanti fan sul web i due saranno nelle prossime ore in Sicilia a due eventi diversi: lei sarà a Gela per un evento di moda, al quale è stata invitata come esperta di tendenze, mentre lui sarà impegnato come deejay in un noto club a Siracusa. E sono stati tanti a scommettere che i due si incontreranno quasi sicuramente. Sarà davvero così?

Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a frequentarsi in segreto?

Andrea Damante e Giulia De Lellis stasera saranno in Sicilia. Il primo sarà impegnato come deejay in una serata di un noto locale a Siracusa, mentre la seconda presenzierà ad un evento di moda nella città di Gela. Una curiosa coincidenza che proprio i due ex fidanzati si trovino nella stessa isola nel medesimo giorno. Per tale ragione i rispettivi fan, in queste ultime ore sui social, hanno iniziato a pensare che Giulia De Lellis e Andrea Damante si siano recati in Sicilia insieme. E se non fosse così, magari potrebbero incontrarsi proprio dopo questi eventi. Davvero i due si incontreranno come ipotizzato dai supporter? Oppure questa sarà stata una semplice casualità? In attesa di capirlo non resta che attendere gli aggiornamenti social di Andrea Damante e Giulia De Lellis per scoprire se pubblicheranno foto insieme o meno.