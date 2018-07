Luigi Mastroianni parla di Sara Affi Fella: “Tra noi è finita ma…”

By Nicolo' Cenci on luglio 22, 2018

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non si sentono più

Come sono oggi i rapporti tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è di nuovo dilettato con il gioco delle domande su Instagram e i suoi fan hanno voluto ovviamente indagare sui sentimenti che provano reciprocamente sia lui che Sara. Luigi però ha scontentato tutti, rivelando che:

“Con Sara non ci sentiamo più. Tra di noi è finita, ma c’è rispetto.”

Mastroianni ha anche svelato quando ha sentito per l’ultima volta la ragazza:

“L’ultima volta che ci siamo sentiti via messaggio per il suo compleanno, solo per farle gli auguri.”

Insomma, nonostante il recente riavvicinamento via social da parte della Affi Fella in seguito agli insulti che aveva dovuto subire il fratello disabile di Mastroianni, la storia tra i due sembrerebbe essere arrivata al capolinea. D’altronde c’era da aspettarselo e questo risultato era la cosa più coerente che poteva accadere tra Sara e Luigi, a fronte di tutti gli attacchi mediatici che i due si erano lanciati attraverso interviste sulle riviste e attraverso dichiarazioni fatte su Instagram.





Luigi Mastroianni svela che rapporto ha con Sara Affi Fella

Tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni è definitivamente finita, o almeno questo è quello che ha svelato l’ex corteggiatore. Ci dobbiamo aspettare una replica da parte di Sara? Considerando i loro trascorsi, tutto è possibile. Tuttavia, sembrerebbe impossibile che Mastroianni abbia dato una risposta non veritiera, prendendo quindi in giro i suoi telespettatori, il cui numero cresce giorno dopo giorno. Luigi è talmente amato dal pubblico, che potrebbe anche diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Questo è ovviamente soltanto un rumor, ma voci di corridoio hanno affermato che Maria De Filippi vorrebbe sul Trono che partirà a settembre sia Luigi che Lorenzo Riccardi. Attualmente il ragazzo non sta pensando a trovare l’amore, ma sta puntando tutte le forze sul suo lavoro da dj e sul suo locale in Sicilia, come ha affermato sempre attraverso il gioco delle domande. Nonostante questo, la nuova stagione tv inizierà tra poco più di un mese ed è lecito fare le dovute supposizioni. Sarà proprio per la proposta ricevuta dalla redazione di Uomini e Donne che Mastroianni ha deciso di interrompere definitivamente i rapporti con Sara? Qualche giorno fa Sara si era riavvicinata a Luigi, dopo aver messo un cuore su Instagram sotto la foto del suo ex e di suo fratello. Un commento che aveva originato il caos tra i fan della coppia, ma che evidentemente non aveva nessun significato oltre all’apprezzamento dell’immagine.