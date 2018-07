Tina Cipollari presenta il fidanzato e confessa il rapporto con Chicco

By Marco Santoro on luglio 28, 2018

Tina Cipollari parla per la prima volta del nuovo fidanzato Vincenzo

Da tempo si vociferava che Tina Cipollari avesse un nuovo fidanzato e adesso l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di uscire allo scoperto sui social. Le foto sono comparse sul profilo di lui segno che hanno deciso di vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Intervistata dal settimanale Sono, la Cipollari ha raccontato di aver incontrato la sua nuova fiamma Vincenzo Ferrara per caso al mare:

“Stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi. Poi ci siamo salutati davanti al super”.

Vincenzo Ferrara è un noto ristoratore di Firenze originario di Colobraro, comune della provincia di Matera in Basilicata. Con il suo lavoro ha saputo guadagnarsi anche la fiducia di molti Vip che hanno gustato la sua cucina: da Carlo Conti a Leonardo Pieraccioni, da Tiberio Timperi a Pierfrancesco Favino. Nei mesi scorsi a Uomini e Donne l’ex moglie di Chicco Nalli ha rivelato di recarsi spesso nel capoluogo toscano per motivi personali, smentendo le voci sulle fughe d’amore con il cavaliere del Trono Over Giorgio Manetti. Si vociferava, infatti, che il gabbiano più famoso d’Italia avesse fatto breccia nel suo cuore. Nelle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne Tina racconterà questa nuova novità sentimentale a Maria De Filippi?

Tina Cipollari fidanzata con Vincenzo: il rapporto con l’ex marito Chicco Nalli

Gli indizi circolati sui social sono stati confermati dalla diretta interessata: da circa due mesi Tina Cipollari è di nuovo innamorata dopo la separazione dall’ex marito Chicco Nalli. Il fortunato è un ristoratore di una famosa Osteria di Firenze, Vincenzo Ferrara. Alla rivista Solo, la Cipollari ha affidato la confessione dell’incontro con l’affascinante uomo, ha smentito la quarta gravidanza e ha parlato anche dell’ex marito Chicco. Qualche giorno fa Nuovo ha pizzicato l’opinionista a passeggio per Ostia con Nalli. Che tra i due i rapporti siano buoni è cosa risaputa ma il settimanale aveva fornito indizi su una presunta gravidanza visto le rotondità più pronunciate del solito: “Io incinta? Assolutamente falso”. Dopo la rottura la bionda opinionista di Uomini e Donne, amatissima dal pubblico, ha trovato la forza per costruire con l’ex marito un rapporto d’affetto per il bene dei figli e a Solo ha confessato di vederlo solo come un fratello e si è detta felice per come svolge il suo ruolo di padre: