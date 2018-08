Adriana Volpe conduce Profumo d’estate prima di Pechino Express 2018

Pechino Express: Adriana Volpe alla guida di Profumo d’estate

Si chiama Profumo d’estate il nuovo programma di Adriana Volpe che andrà in onda da sabato 18 agosto alle 17.15 su Rai2. Il format sarà incentrato su tre puntate speciali con temi legati alle vacanze, ai figli e ai matrimoni. Intervistata da Blogo, la Volpe si è detta molto entusiasta perchè per la prima volta condurrà un programma ideato e scritto da lei:

“Sono stati mesi di grandi sacrifici, di notti insonni e di lunghe giornate di lavoro”.

La concorrente della nuova edizione di Pechino Express 2018, in coppia con l’amico Marcello Cirillo, è pronta per questa nuova avventura e ha paragonato Profumo d’estate ad una sorta di magazine fresco e innovativo, “unisce l’informazione, quella utile a tutti noi, alla risata”. Nella nuova trasmissione ci saranno consigli, rubriche, tutorial; la grafica giocherà un ruolo importante. Le puntate sono state girate in Friuli Venezia Giulia, in Puglia, a Bergamo e su dei galeoni da Jesolo a Venezia. In ogni puntata ci sarà anche lo spazio ‘A tu per tu con…’ e nella prima puntata ci sarà Massimiliano Ossini, il conduttore di Unomattina estate, con cui condivide la conduzione di Mezzogiorno in famiglia. Nella puntata dedicata ai figli, invece, ci sarà Matilde Brandi, madre delle gemelle Sofia e Aurora nate nel 2006.

Adriana Volpe conduttrice di Profumo d’estate su Rai 2

Prima di vederla nella nuova edizione dell’adventure game Pechino Express in coppia con Marcello Cirillo, Adriana Volpe condurrà dal 18 agosto Profumo d’estate. Il nuovo programma di Rai2 andrà in onda per tre puntate ogni sabato con al centro argomenti vari come la nascita di un figlio, le vacanze e i l’organizzazione di un matrimonio. A Blogo, la bionda conduttrice ha raccontato che ci saranno molti contenuti: dalla rubrica sulle tendenze dell’estate al tutorial su come fare la valigia, da come mettersi in forma a cercare di capire i tagli e i colori dei costumi più alla moda, fino ad uno spazio chiamato “SOS animali”. Le registrazioni della settima edizione di Pechino Express sono iniziate a inizio giugno e i concorrenti sono partiti all’avventura e alla scoperta del continente africano. Adriana Volpe, però, è tornata attiva sui social dopo qualche settimana facendo intuire la sua uscita dal reality. Stessa cosa hanno fatto anche Paola Caruso e Tommaso Zorzi. Su Pechino Express la conduttrice ha dichiarato:

“Mi sono cimentata in un programma senza copione dove ti racconti in prima persona. Con Profumo d’estate, invece, c’è stata l’emozione della scrittura”.

Dal 29 settembre Adriana Volpe tornerà al timone di Mezzogiorno in famiglia con Massimiliano Ossini, Sergio Friscia e Paolo Fox.