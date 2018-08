Andrea Damante fidanzato? Sharon ha preso il posto di Giulia De Lellis

By Marco Santoro on agosto 30, 2018

Giulia De Lellis: Andrea Damante e Sharon Filograsso stanno insieme?

Andrea Damante fidanzato con Sharon Filograsso? Il nuovo numero di Spy Magazine, in edicola questa settimana, mostra le prime immagine dell’ex tronista di Uomini e Donne con una nuova ragazza conosciuta durante le vacanze a Formentera e con la quale ha condiviso il lavoro al noto Pineta Club, uno dei locali più glamour. Secondo quanto rivelato dal giornale di gossip, Andrea Damante ha affittato una barca per 2.500 euro al giorno per trascorrere le giornate in dolce compagnia. Nelle foto, infatti, è possibile vedere la coppia in atteggiamenti intimi. Mentre Damante si gode questi momenti, Giulia De Lellis è approdata sul red carpet della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale e diretta da Alberto Barbera, grazie a qualche sponsor che l’ha voluta fortemente come sua testimonial. Sono lontani quei giorni in cui l’ex coppia più amata di Uomini e Donne era stata avvistata insieme in Sardegna e i fan hanno sperato fino all’ultimo in un loro riavvicinamento dopo la crisi durata qualche mese.

Andrea Damante lascia Giulia De Lellis e si consola con Sharon: è amore?

A che gioco stanno giocando Andrea Damante e Giulia De Lellis? Questo è stato un interrogativo posto da molti, prima della rottura misteriosa dopo quella che sembrava un vacanza romantica, sancito da un riavvicinamento in Sardegna e a Formentera. Andrea Damante ha svelato tramite video sui suoi profili social che con l’esperta di tendenze non stanno più insieme, rassicurando tutti sul fatto che si sono lasciati in buoni rapporti. Recentemente Giulia è stata ospite in un locale della provincia di Messina ed è stata proprio in quell’occasione che alcuni fan hanno voluto sapere cosa provasse per Andrea, ma lei ha risposto:

“È una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore”.

Risposta secca e molto chiara che ha spento tutte le speranze su un possibile ritorno di fiamma. Andrea Damante si è già consolato con un’altra ragazza a Formentera, come documentato da Spy. Il suo nome è Sharon Filograsso e sembrerebbe essere proprio lei la nuova fidanzata del ragazzo veronese. I due appaiono su una barca visibilmente intimi, avvolti nella stessa asciugamano tra baci e tante coccole. Che sia arrivato già il momento di voltare pagina per Andrea? Come la prenderà Giulia De Lellis dopo il nuovo ed evidente flirt dell’ex fidanzato con un’altra? Lo scopriremo presto magari con qualche frecciatina sui social.