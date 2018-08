Domenica Live: chi affiancherà Barbara d’Urso a settembre

Barbara d’Urso ha scelto gli opinionisti per Domenica Live: ecco chi sono

Manca poco, anzi pochissimo, alle nuove edizioni dei programmi televisivi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Domenica Live. La trasmissione, durante la scorsa stagione televisiva, ha collezionato veri e propri ascolti record e Barbara d’Urso è pronta a ripetere gli stessi risultati anche a Settembre. Per questo motivo, ha già scelto chi l’affiancherà in questa nuova edizione. Ovviamente, si tratta di personaggi dello spettacolo che hanno già partecipato a Domenica Live e, anche quest’anno, ricopriranno il loro ruolo di opinionisti all’interno della trasmissione di canale 5. Volete qualche nome? Francesca Cipriani ed Elena Morali. Le due showgirl hanno confermato la loro presenza all’interno del programma attraverso una clip postata da Barbara d’Urso sui suoi profili social. La clip mostra le due opinioniste in spiaggia dove, tra una tintarella e l’altra, ricordano al pubblico di non perdersi per nessun motivo il ritorno della bella conduttrice partenopea sul piccolo. Ovviamente, nei salotti televisivi di Carmelita, ci saranno ancora una volta loro nel ruolo di opinioniste. Anche Serena Grandi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato la sua presenza all’interno dello show di canale 5.

Domenica Live: Barbara d’Urso chiama Francesca Cipriani ed Elena Morali

Barbara d’Urso è al settimo cielo. Non vede l’ora di ritornare in onda con una nuova edizione di Domenica Live e Pomeriggio 5. Elena Morali e Francesca Cipriani, qualche minuto fa, hanno confermato di essere state scelte nuovamente come opinioniste dei programmi della bella conduttrice partenopea. Tra l’altro, è stato anche recentemente confermato che Francesca Cipriani non prenderà parte a Temptation Island Vip. La valletta di Colorado ha deciso di non essere una delle tentatrici dell’isola delle tentazioni, ma piuttosto ha preferito affiancare Barbara d’Urso a Domenica Live. Ovviamente, come già ribadito più volte, nel ruolo di opinionista e non come co – conduttrice della trasmissione. Anche altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno confermato la loro presenza all’interno dello show della Domenica. Oltre alle due showgirl, e alla già citata Serena Grandi, ci sarà anche la coppia formata da Alessia Prete e Matteo Gentili. I due fidanzati, tra l’altro, si sono conosciuti proprio grazie a Barbara. Come ben ricorderete, infatti, hanno entrambi preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello, quella dedicata alle persone comuni e che ha visto il ritorno in prima serata della d’Urso.