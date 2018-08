Fabrizio Corona non andrà al GF Vip per riconquistare Silvia Provvedi

By Marco Santoro on agosto 15, 2018

Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip? Fabrizio Corona non ci sarà

La storia d’amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è ufficialmente finita. La notizia, nota da alcune settimane, è stata confermata da Fabrizio in una lunga intervista rilasciata alla rivista Chi, in edicola questa settimana. L’ex re dei paparazzi ha spiegato i motivi che hanno portato a prendere questa drastica decisione. Si era parlato di un avvistamento in un locale di Corona in compagnia di un’altra donna, mentre la sua ex fidanzata non si trovava con lui. Secondo la segnalazione di un utente, che ha inviato sui social a Silvia anche dei video testimonianza, Fabrizio Corona l’avrebbe tradita. L’amore tra l’ex re dei paparazzi e la cantante era finito da tempo:

“Con Silvia ho vissuto una storia – non storia […] La storia era finita da tempo. Mi ero autoconvinto che si potesse salvare, pur sapendo dentro di me che non c’era futuro”.

Secondo l’uomo la storia d’amore con Silvia, probabile concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe finita per una serie di mancanze da parte sua e per le guerre con l’ex moglie Nina Moric, con la quale sembra aver ritrovato la pace. Negli ultimi tempi, infatti, si è ravvicinato alla modella per il bene del figlio Carlos Maria, trascorrendo le vacanze in Puglia.

Fabrizio Corona smentisce: non andrà al GF Vip per Silvia Provvedi

Sul numero del settimanale Chi, in edicola questa settimana, Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato perchè ha lasciato Silvia Provvedi. L’ex re dei paparazzi ha anche commentato la sua partecipazione alla terza edizione del GF Vip, in onda da lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Corona non avrà alcuna intenzione di andare ospite per avere un confronto televisivo con la sua ex fidanzata:

“Con tutto il rispetto per il reality, al GF mandateci Le Donatella e Francesco Monte”.

Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia che Corona avrebbe fatto irruzione nella Casa più spiata d’Italia per tentare di sistemare la storia con l’ex fiamma Silvia Provvedi, che con la sorella gemella Giulia farà parte del cast. Queste notizie sono state definite dall’uomo false:

“Alle fake news rispondo con un semplice: trovatevi un lavoro serio. E se devo piangere, oggi lo faccio solo per mio figlio”.

Anche Nina Moric aveva promesso che non avrebbe partecipato come ospite speciale del Grande Fratello 15 di Barbara D’Urso per un confronto con l’ex fidanzato Luigi Favoloso…staremo a vedere!