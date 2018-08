Gerry Scotti commenta l’addio di Mara Venier e l’arrivo di Iva Zanicchi

Mara Venier a Domenica In: l’in bocca al lupo di Gerry Scotti

Ultimi giorni di vacanza per Gerry Scotti prima di iniziare un’altra intensa stagione televisiva. Il conduttore, dopo una vacanza in Sicilia, sta partendo per un’avventura in moto assieme alla compagna Gabriella Perino e a un gruppo di amici, come ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato anche di lavoro e di due sue colleghe: Mara Venier e Iva Zanicchi. Sono state già registrate alcune puntate della quinta edizione di Tu si que vales con la conduzione di Belen Rodriguez. Confermata la giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Non ci sarà Mara Venier: al suo posto arriva in qualità di giudice popolare Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio guiderà la giuria popolare formata da 100 persone del pubblico che, votando, potranno confermare o ribaltare il voto dei quattro giudici. Mara Venier, invece, sarà la padrona di casa della nuova edizione di Domenica In da lei condotta per tanti anni. Gerry Scotti ha approfittato dell’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni per fare l’in bocca al lupo a Mara Venier:

“Le auguro buona fortuna per la sua nuova avventura a Domenica In. La sua allegria e la sua ingenuità mi mancheranno”.

Iva Zanicchi a Tu si que Vales: il benvenuto di Gerry Scotti

Il pubblico in studio e i telespettatori di Tu si que vales hanno apprezzato molto la simpatia e la spontaneità di Mara Venier ma sicuramente Iva Zanicchi non sarà da meno. Gerry Scotti spende parole di stima e affetto per Iva Zanicchi:

“E’ un grande acquisto. La considero un’amica. E’ la collega con cui mi fermo da sempre a chiacchierare nei corridoi di Mediaset. Amo la sua freschezza”.

Gerry Scotti, dopo la pausa estiva, tornerà in onda domenica 9 settembre con Caduta Libera, poi The Wall. Dopo Natale o all’inizio della primavera tornerà dietro il bancone di Striscia la notizia accanto a Michelle Hunziker. Il Gerry Scotti telespettatore invece è scontento sia della Rai che, a volte, imita Mediaset sia di alcuni programmi trasmessi dalla sua azienda. Per non parlare delle pay tv: ora per vedere tutte le partite di calcio (Gerry Scotti è un grande tifoso del Milan) bisognerà abbonarsi a due tv diverse! La nuova stagione televisiva sarà impegnativa per Gerry Scotti: prima Caduta Libera, poi Tu si que vales con Iva Zanicchi al posto di Mara Venier, The Wall e Striscia la notizia. Lo zio Gerry sta tornando!