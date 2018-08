Giulia De Lellis si svela: “Cerco l’amore ovunque, sono felice”

By Nicolo' Cenci on agosto 23, 2018

Giulia De Lellis parla dei suoi sogni e dell’amore

Giulia De Lellis si è messa di nuovo a nudo umanamente di fronte alle sue fan, permettendo loro di farle delle domande personali attraverso il suo profilo Instagram. Giulia De Lellis ha quindi risposto a tanti quesiti interessanti, che riguardavano sia la sua vita privata che la sua vita professionale. Una sua fan in particolare non le ha voluto rivolgere una domanda, ma le ha rivelato che secondo lei l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è felice, e la risposta di Giulia ha lasciato tutti a bocca aperta:

“Perchè non dovrei essere felice? I problemi della vita sono altri!”

La De Lellis ha poi proseguito, affermando di ritenersi molto fortunata e anche molto felice, svelando che quello che sta attraversando è un periodo di riassestamento per lei. Parlava solo di se e della sua vita professionale, oppure centrava anche l’amore? Che tra le righe volesse parlare anche del suo Andrea Damante? Ma come già anticipato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha anche parlato d’amore, rispondendo ad un’altra domanda che una sua follower le ha voluto rivolgere.





Giulia De Lellis: come sta in questo periodo? Parla lei

Un utente sempre sulle Instagram Stories di Giulia De Lellis le ha infatti chiesto se cerca ancora nell’amore, e la ragazza di Andrea Damante ha così risposto:

“Ovunque, non ho mai smesso!”

Giulia ha dichiarato che le danno amore tantissime persone e tantissime cose: le danno serenità moltissimi momenti e anche molti ricordi. Ogni giorno quindi è un’opportunità per lei per cercare l’amore. Giulia a cuore aperto ha anche svelato quale sia il suo sogno nel cassetto: creare una nuova linea di abbigliamento soltanto dedicata ai bambini. Che l’idea le sia forse venuta in seguito ai magnifici momenti trascorsi insieme a sua nipote, la quale, come affermato da Giulia, la ritiene sua figlia? Inoltre la De Lellis ha dichiarato di voler anche aprire un negozio di Solwearwomen (la sua linea di abbigliamento) a Roma e di voler pure fare un’altra linea di bikini. Infine, Giulia ha anche parlato di tutte quelle persone che le stanno vicino soltanto per visibilità. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha affermato di accorgersi molte volte di essere sfruttata da molte ragazze e ragazzi soltanto per accedere al mondo dello spettacolo, e ha quindi rivelato che quando sente questa brutta sensazione si separa immediatamente da questo tipo di persone.