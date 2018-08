Gossip Temptation Island Vip: un ex tronista tentatore

Temptation Island Vip: un tronista di Uomini e Donne nel cast

Le registrazioni di Temptation Island Vip sono alle porte ormai. Alcune delle coppie protagoniste del reality sono state paparazzate in partenza per la Sardegna e in queste ore sarebbero stati pizzicati anche i tentatori del programma. Il sito IsaeChia ha infatti lanciato un gossip sui possibili single che sbarcheranno a breve sull’isola delle tentazioni. In base all’indiscrezione lanciata dal portale, sembrerebbe che tra le fila dei tentatori potrebbe esserci Andrea Cerioli. L’ex gieffino aveva ricoperto il ruolo di tronista nella stagione 2013/14 di Uomini e Donne. Dopo un percorso fatto di indecisioni, Andrea aveva lasciato il salotto di Maria De Filippi da single per poi ricucire con Valentina Rapisarda e iniziare una storia con lei a riflettori spenti. Una storia che è poi naufragata dopo qualche anno. Andrea Cerioli sarebbe al momento single e pronto a mettersi nuovamente in gioco. Per l’ex tronista potrebbero essersi aperte le porte di Temptation Island Vip che dovrebbe vedere come partecipanti anche Nicolò Ferrari e Davide Rossi nelle vesti di tentatori. La presenza dell’ex corteggiatore di Nilufar Addati potrebbe creare non pochi problemi a Giordano Mazzocchi. Nicolò infatti era arrivato a un passo dalla scelta e i baci appassionati scambiati con la Addati nel Trono Classico avevano stizzito in più di un’occasione Giordano. Ferrari potrebbe mettere seriamente a rischio la storia della coppia nata a UeD.



Temptation Island Vip anticipazioni: Andrea Cerioli sarà un tentatore?

La prima edizione di Temptation Island Vip attingerà molto dalla fucina di Uomini e Donne. Oltre alla partecipazione di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che non temono le insidie del reality, e di Nilufar e Giordano, anche nel gruppo dei tentatori potrebbero figurare ex protagonisti del programma di Maria De Filippi. Nicolò Ferrari potrebbe infatti avere come compagno d’avventura anche Andrea Cerioli, in base quanto anticipato dal sito IsaeChia. L’ex di Valentina Rapisarda sarebbe stato infatti visto in partenza per la Sardegna nel cast di Temptation Island Vip. Tra le coppie in gioco anche quella formata da Nicoletta Larini e Stefano Bettarini, che si è dedicato alla famiglia in questi giorni, prima di sbarcare per l’isola delle tentazioni. Nel frattempo, in base quanto anticipato dal sito Tvblog, l’inizio del programma condotto da Simona Ventura sarebbe slittato a ottobre. La conduttrice di Bentivoglio inoltre potrebbe essere presa in considerazione anche per partecipare a X Factor nel caso in cui Asia Argento venisse sollevata dal ruolo.