Grande Fratello Vip: Fabio Basile e Giulia Latini stanno insieme?

Fabio Basile insieme a Giulia Latini prima del Grande Fratello Vip

Fabio Basile è stato paparazzato al mare insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini. Come riportato dal sito Il Vicolo delle News, oltre a seguirsi sui social e scambiarsi reciproci likes, i due sono stati avvistati in Puglia in una zona non molto frequentata da personaggi famosi. Dopo cinque mesi, a maggio scorso la Latini è tornata single. La storia con il giovane avvocato Andrea, lontano dal mondo dello spettacolo, è finita definitivamente non nel migliore dei modi e a chiuderla è stato proprio l’uomo. Dal punto di vista sentimentale il probabile concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, in onda da lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5, è single. Fabio Basile chiusa la breve storia con la sua insegnante Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle era ritornato tra le braccia della fidanzata storica Sofia Petitto. Il sogno del campione olimpico di judo di varcare la famosa porta rossa ed entrare nella Casa più spiata d’Italia potrebbe infrangersi per un veto posto da Federjudo e soprattutto dall’Esercito italiano. Il caporalmaggiore Basile però non demorde: secondo indiscrezioni ci sarebbero 90 mila euro come compenso.

GF Vip 3, Fabio Basile e Giulia Latini: amore o amicizia?

Fabio Basile sarà concorrente del GF Vip 2018? Un editoriale de La Gazzetta dello Sport ha smentito la notizia data da La Repubblica secondo cui la FederJudo e l’Esercito avrebbero messo un veto sulla presenza di Fabio Basile al GF Vip. A smentire la voce riportata dal quotidiano è stata anche la manger dell’atleta che ha confermato che questa storia non esiste e a Fabio non sono mai state imposte scelte ed esperienze televisive. Prima della sua possibile entrata nella Casa più spiata d’Italia, Basile si sta godendo qualche giorno di vacanza in Puglia. E proprio al mare è stato paparazzato da alcuni fan in compagnia di Giulia Latini, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne. La notizia è stata diffusa da Il Vicolo delle News, svelando che quella di stare su una spiaggia poco frequentata potrebbe essere una strategia per stare lontano dai riflettori e dai paparazzi sempre alla ricerca dell’ultimo gossip. Al momento non sappiamo se questa estate ci regalerà una nuova coppia, tra le tante scoppiate e le altrettanti formate: dai ragazzi nessuna conferma né smentita. Quello che possiamo notare è lo scambio di likes sui social molto frequente.