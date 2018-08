Marco Carta malinconico prima di iBand: “Ecco cosa mi mancherà di più”

iBand: Marco Carta malinconico dopo le vacanze

Prenderanno il via domenica 26 agosto le registrazioni di iBand, il nuovo talent di Mediaset che andrà in onda su La5 il prossimo dicembre sotto la guida di Giorgia Wurth e con Marco Carta, Sal Da Vinci e Silvia Salemi al banco dei giudici. Il cantante sardo si è ripreso dopo l’operazione chirurgica subita nei mesi scorsi ed è tornato dal 2 agosto scorso in giro per l’Italia con il suo Tieniti Forte Tour. È stato un inizio d’estate difficile ma Marco Carta non ha rinunciato all’estate. In un lungo post sui social ha ricordato il lungo periodo della convalescenza trascorso in Sardegna circondato dall’affetto dei suoi amati cari:

“Sono stato in Sardegna per due mesi, non succedeva da prima che partissi per realizzare i miei sogni”.

In questo periodo ha avuto il tempo per riscoprire gli odori della sua terra, i piccoli angoli del suo quartiere, quelli di casa sua e rivedere vecchie amicizie e tutto questo gli mancherà molto. Nei giorni scorsi è stato in concerto in diverse cittadine della sua amata Sardegna. Sabato 24 agosto sarà in concerto a Roccamena, nel palermitano, in Sicilia.

Marco Carta pronto per iBand: vacanze finite per il cantante

In uno dei suoi singoli di grande successo dal titolo ‘Quello che dai’ Marco Carta canta “Avrai di più di questa malinconia se tu sei consapevole che una mano può indicarti la via col coraggio più sincero che c’è”. Il cantante sardo si è lasciato andare a un post malinconico sui suoi profili social ricordando la sua estate trascorsa dalla sua famiglia in Sardegna, quasi costretto, dopo l’intervento subito lo scorso giugno. In una recente intervista ha raccontato che non si è trattata di un’ulcera, le cose stanno diversamente ma non è voluto scendere nei particolari. Se c’è una cosa che Carta ha imparato da questa esperienza è dare il giusto peso alle cose, ricordandosi che cosa conta davvero nella vita e di come affrontarla giorno dopo giorno. Per Marco è tempo di armarsi di coraggio e scacciare via la malinconia: sabato 25 agosto salirà sul palco di Roccamena per l’ennesima tappa del suo Tour e da domenica 26 agosto al 31 avrà la responsabilità di prendere parte al destino e al futuro di qualcuno. Il vincitore dell’ultima edizione di Tale e quale show sarà giudice di iBand, il nuovo talent canoro dedicato alle band che andrà in onda prossimamente su La5.