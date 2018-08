Marco Carta riprende il tour dopo l’intervento

Marco Carta torna con il ‘Tieniti Forte Tour’ dopo il malore

Martedì 2 agosto riparte il ‘Tieniti Forte Tour’ di Marco Carta in giro per l’Italia dopo lo spavento di qualche settimana fa. Il cantante sardo si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico importante, un’ulcera allo stomaco, e ora ha delle cicatrici sull’addome. Neanche l’operazione ha fermato la voce graffiante: Carta si è goduto la sua Sardegna e l’estate, applicando sulle cicatrici dei cerotti, tra tuffi e tintarelle al mare, dove è apparso sorridente e in forma. Questo non ha fatto altro che rendere felici migliaia di fan, dopo il brutto spavento. Il ‘Tieniti Forte Tour’ ripartirà da Canosa di Puglia comune della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia, in Piazza Vittorio Veneto dalle 21. La Puglia è una terra molto cara a Marco Carta. Proprio a Gallipoli, nel 2012, ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Barocco con la seguente motivazione: “Affinchè l’energia, la grinta e l’enorme carica di sincerità artistica siano unoo spunto per tutti i più giovani pugliesi”.

Marco Carta torna a cantare nelle piazze italiane dopo che qualche settimana fa aveva annunciato sui suoi profili social di essere stato ricoverato a Milano per una patologia svelata in un secondo momento dalla nonna Elsa in un’intervista rilasciata ad un noto settimanale. Il popolare cantante, apprezzato da migliaia di fan, si è ripreso e le sue condizioni di salute sono migliorate giorno dopo giorno. Look sempre alla moda, sorriso stampato sulle labbra e in splendida forma: Marco Carta domani sera riprenderà il Tour da Canosa di Puglia, mentre il 10 agosto infiammerà la piazza di Gasperina, in provincia di Catanzaro. Per Ferragosto il cantante sardo tornerà nella sua amata Sardegna dove si esibirà a Ussana, in provincia di Cagliari, mentre il 17 agosto farà tappa in Sicilia, a Militello in Val di Catania. Mercoledì 22 agosto il ‘Tieniti Forte Tour’ farà tappa a Sassano, Varco Notar Ercole, in provincia di Salerno, e il 25 agosto ritornerà di nuovo in Sicilia, questa volta nel palermitano, a Roccamena. Tra i brani che Marco Carta proporrà live vi saranno di sicuro quelli contenuti nel suo ultimo progetto discografico dal titolo Tieniti forte, dal quale sono stati estratti i singoli ‘Il meglio sta arrivando’ e ‘Finiremo per volerci bene’. Ovviamente non potranno mancare i brani contenuti nei suoi precedenti album, ossia ‘Ti rincontrerò’, ‘La forza mia’, ‘Il cuore muove’, ‘Necessità lunatica’ e ‘Come il mondo’. Dal 26 al 31 agosto Marco Carta sarà giudice di iBand, in onda a dicembre su La5.